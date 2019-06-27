Побиття телеоператора у Харкові: суд відправив під домашній арешт 2 підозрюваних

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Четвер, 27 червня 2019, 06:46

Київський райсуд Харкова відправив під цілодобовий домашній арешт Ігоря Алекшина і Олега Радченка, підозрюваних у побитті телеоператора харківської служби новин "Вести" Вадима Макарюка під час масової бійки в "Барабашово".

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Зазначається, що прокуратура вимагала відправити чоловіків до СІЗО із можливістю застави, а самі підозрювані відкидали свою провину.

Нагадаємо:

  • 7 червня в ТЦ "Барабашово" у Харкові сталася бійка. За інформацією прес-служби торговельного центру, в конфлікті взяли участь 50 представників "Національного корпусу" і підприємець, який на законних підставах орендував у центрі магазин.
  • Внаслідок бійки постраждало 9 осіб, зокрема оператор "Вестей" Макарюк, якому завдали тілесних ушкоджень і заволоділи його відеокамерою.
  • Пізніше Нацкорпус заявив, що його представники не мають відношення до конфлікту на території ТЦ "Барабашово" у Харкові 7 червня.

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Теми: ЗМІ Харків суд


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