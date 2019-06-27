Побиття телеоператора у Харкові: суд відправив під домашній арешт 2 підозрюваних

Київський райсуд Харкова відправив під цілодобовий домашній арешт Ігоря Алекшина і Олега Радченка, підозрюваних у побитті телеоператора харківської служби новин "Вести" Вадима Макарюка під час масової бійки в "Барабашово".

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Зазначається, що прокуратура вимагала відправити чоловіків до СІЗО із можливістю застави, а самі підозрювані відкидали свою провину.

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