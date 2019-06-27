Избиение телеоператора в Харькове: суд отправил под домашний арест 2 подозреваемых
Четверг, 27 июня 2019, 06:46
Киевский райсуд Харькова отправил под круглосуточный домашний арест Игоря Алекшина и Олега Радченко, подозреваемых в избиении телеоператора харьковской службы новостей "Вести" Вадима Макарюка во время массовой драки в "Барабашово".
Об этом сообщает "Радио Свобода".
Отмечается, что прокуратура требовала отправить мужчин в СИЗО с возможностью залога, а сами подозреваемые отрицали свою вину.
Напомним:
- 7 июня в ТЦ "Барабашово" в Харькове произошла драка. По информации пресс-службы торгового центра, в конфликте участвовали 50 представителей "Национального корпуса" и предприниматель, который на законных основаниях арендовал в центре магазин.
- В результате драки пострадали 9 человек, в том числе оператор "Вестей" Макарюк, которому нанесли телесные повреждения и завладели его видеокамерой.
- Позже Нацкорпус заявил, что его представители не имеют отношения к конфликту на территории ТЦ "Барабашово".