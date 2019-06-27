Избиение телеоператора в Харькове: суд отправил под домашний арест 2 подозреваемых

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Четверг, 27 июня 2019, 06:46

Киевский райсуд Харькова отправил под круглосуточный домашний арест Игоря Алекшина и Олега Радченко, подозреваемых в избиении телеоператора харьковской службы новостей "Вести" Вадима Макарюка во время массовой драки в "Барабашово".

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Отмечается, что прокуратура требовала отправить мужчин в СИЗО с возможностью залога, а сами подозреваемые отрицали свою вину.

Напомним:

  • 7 июня в ТЦ "Барабашово" в Харькове произошла драка. По информации пресс-службы торгового центра, в конфликте участвовали 50 представителей "Национального корпуса" и предприниматель, который на законных основаниях арендовал в центре магазин.
  • В результате драки пострадали 9 человек, в том числе оператор "Вестей" Макарюк, которому нанесли телесные повреждения и завладели его видеокамерой.
  • Позже Нацкорпус заявил, что его представители не имеют отношения к конфликту на территории ТЦ "Барабашово".

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Темы: СМИ Харьков суд


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