Избиение телеоператора в Харькове: суд отправил под домашний арест 2 подозреваемых

Киевский райсуд Харькова отправил под круглосуточный домашний арест Игоря Алекшина и Олега Радченко, подозреваемых в избиении телеоператора харьковской службы новостей "Вести" Вадима Макарюка во время массовой драки в "Барабашово".

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Отмечается, что прокуратура требовала отправить мужчин в СИЗО с возможностью залога, а сами подозреваемые отрицали свою вину.

Напомним: