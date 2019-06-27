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Українці розповіли, кого бачать у кріслі прем’єра

Четвер, 27 червня 2019, 11:43
Українці розповіли, кого бачать у кріслі прем’єра

Серед можливих кандидатів найчастіше українці у кріслі прем’єра бачать Юрія Бойка, Юлію Тимошенко та Володимира Гройсмана.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" 12-20 червня.

13% бачать майбутнім прем’єром Бойка, 11% – Тимошенко і 10% не проти, щоб залишився Гройсман. 

 

"При цьому, Гройсмана частіше хочуть бачити прем’єром на Галичині і в Центрі, Бойка –  на Сході і Донбасі, Тимошенко – на Заході, Півночі, у Центрі та в столиці", - відзначають соціологи.

Крім того, 7% опитаних бачать майбутнім прем’єром Ігоря Смешка, 6% – Дмитра Разумкова, 5% – Святослава Вакарчука, по 4% – Петра Порошенка, Анатолія Гриценка та Міхеіла Саакашвілі, 3% – Олега Ляшка, по 2% – Андрія Садового і Олександра Вілкула.

7% опитаних не розглядають жодного з цих кандидатів, 14% – не змогли визначитися з "прем’єрськими" симпатіями.

Разом з тим 55% вважають, що майбутнім прем’єр-міністром має стати кандидат зі значним досвідом керування країною, а 35% очікують нову особистість, навіть без досвіду державного управління. 

 

"Чим старші респонденти, тим частіше вони очікують досвідченого прем’єр-міністра. Також цю тезу найбільше поділяють прихильники партії "Європейська Солідарність" (87%), "Батьківщини" (81%), "Опозиційної платформи – За життя" (80%) та "Української стратегії Гройсмана" (75%)", - відзначають соціологи.

Не підтримують думку про необхідність досвіду прихильники "Свободи" (55%), "Голосу" (52%) та "Слуги народу" (43%).

Опитування проходило 12-20 червня. Шляхом особистого формалізованого інтерв’ю (face-to-face) було опитано 6 тисяч респондентів від 18 років і старше. Помилка репрезентативності дослідження: не більше 1,3%. 

Нагадаємо:

  • Політики Юлія Тимошенко та Ігор Смешко лідирували серед тих, кого українці хотіли би бачити новим прем’єр-міністром за травневими дослідженнями центру "Соціальний моніторинг", Українського інституту соціальних досліджень імені Олександра Яременка та Соціологічної групи "Рейтинг".

  • У червні, згідно з опитуванням КМІС, українці очікували побачити у кріслі прем’єра Юрія Бойка (12,9%), Юлію Тимошенко (11,3%) та Ігоря Смешка (8,1%).

Українська правда

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Теми: прем'єропитування
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