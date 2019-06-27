Пасажирський літак із заглухлим двигуном врізався у будівлю в Росії

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Четвер, 27 червня 2019, 12:36

У російській Бурятії пасажирський літак Ан-24 здійснив аварійну посадку через відмову двигуна, після чого в'їхав у будівлю очисних споруд. На борту було 47 осіб, двоє з яких загинули.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

За їхніми даними, аварія сталася в аеропорту Нижньоангарська вранці 27 червня. Незабаром після зльоту у лайнера авіакомпанії "Ангара" відмовив один з двигунів, і екіпаж вирішив повернутися в аеропорт.

 
фото: ТАСС

Під час посадки Ан-24 виїхав за межі злітно-посадкової смуги на 100 метрів і врізався в будівлю очисних споруд, після чого розламався навпіл і загорівся. Літак вигорів майже повністю.

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Момент падения АН-24

Допис, поширений ДТП ИРКУТСКА|Все Самое 😎😱😊🔞 (@dtp_irk_) 26 Чер 2019 р. о 9:34 PDT

Повідомляється, що в результаті аварії загинули командир екіпажу і бортмеханік. Ще семеро людей отримали поранення, всі вони доставлені в лікарню. Всього, за даними медиків, за медичною допомогою звернулася 21 людина, в основному у постраждалих дрібні садна й порізи.

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Теми: Росія надзвичайна подія ДТП аварія авіа


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