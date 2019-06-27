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Пассажирский самолет с заглохшим двигателем врезался в здание в России

Четверг, 27 июня 2019, 12:36

В российской Бурятии пассажирский самолет Ан-24 совершил аварийную посадку из-за отказавшего двигателя, после чего въехал в здание очистных сооружений. На борту было 47 человек, двое из которых погибли.

Об этом сообщают российские СМИ.

По их данным, крушение произошло в аэропорту Нижнеангарска утром 27 июня. Вскоре после взлета у лайнера авиакомпании "Ангара" отказал один из двигателей, и экипаж принял решение вернуться в аэропорт.

 
фото: ТАСС

При посадке Ан-24 выехал за пределы взлетно-посадочной полосы на 100 метров и врезался в здание очистных сооружений, после чего разломился пополам и загорелся. Самолет выгорел практически полностью.

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Момент падения АН-24

Допис, поширений ДТП ИРКУТСКА|Все Самое 😎😱😊🔞 (@dtp_irk_) 26 Чер 2019 р. о 9:34 PDT

Сообщается, что в результате аварии погибли командир экипажа и бортмеханик. Еще семь человек получили ранения, все они доставлены в больницу. Всего, по данным медиков, за медицинской помощью обратился 21 человек, в основном у пострадавших мелкие ссадины и порезы.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Росcиячрезвычайное происшествиеДТПаварияавиа
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