Пассажирский самолет с заглохшим двигателем врезался в здание в России
В российской Бурятии пассажирский самолет Ан-24 совершил аварийную посадку из-за отказавшего двигателя, после чего въехал в здание очистных сооружений. На борту было 47 человек, двое из которых погибли.
Об этом сообщают российские СМИ.
По их данным, крушение произошло в аэропорту Нижнеангарска утром 27 июня. Вскоре после взлета у лайнера авиакомпании "Ангара" отказал один из двигателей, и экипаж принял решение вернуться в аэропорт.
При посадке Ан-24 выехал за пределы взлетно-посадочной полосы на 100 метров и врезался в здание очистных сооружений, после чего разломился пополам и загорелся. Самолет выгорел практически полностью.
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Сообщается, что в результате аварии погибли командир экипажа и бортмеханик. Еще семь человек получили ранения, все они доставлены в больницу. Всего, по данным медиков, за медицинской помощью обратился 21 человек, в основном у пострадавших мелкие ссадины и порезы.
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