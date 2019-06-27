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Гонтарева: Коломойський мені погрожує

Четвер, 27 червня 2019, 15:09
Гонтарева: Коломойський мені погрожує

Колишня голова Нацбанку Валерія Гонтарева заявила, що олігарх та екс-власник ПриватБанку Ігор Коломойський погрожує їй.

Про це вона повідомила в інтерв'ю Громадському і BBC-Україна.

Близько року Гонтарева живе у Лондоні, де викладає у Лондонській школі економіки.

"Особисто мені він погрожує. В інтерв'ю Коломойський заявив, якщо я не повернуся в Україну, то він мене вивезе у приватному порядку. Англійською це kidnapping (викрадення людини – ред.). Це злочин на території Великої Британії. Я хочу, щоб це було всім зрозуміло. Якщо зі мною щось станеться, щоб усі знали чому", - сказала Гонтарева.

На її думку, те, що Коломойський повернувся в Україну "дуже погано для неї особисто і для країни".

Гонтарева розповіла, що з Коломойським до націоналізації ПриватБанку зустрічалася близько 20 разів, востаннє бачила його у ніч перед націоналізацією.

"Це була знаменита ніч, коли зібралася велика частина кабміну – міністр фінансів, зрозуміло, прем'єр-міністр, міністр юстиції, Аваков, президент. Ось у цій кімнаті я бачила Коломойського напередодні націоналізації, де йому написали лист з проханням про націоналізацію", - розповіла екс-глава НБУ.

Вона також відзначила, що у питанні рекапіталізації до всіх банків були однакові вимоги, утім не всі власники банків їх виконали.

"Якщо ми подивимося, скільки грошей держава внесла у державні банки, на що використовувалися кредити державних банків, подивимося на олігархічну модель побудови українського банківського сектору, то побачимо, як з ринку був виведений банк олігарха Фірташа. Там не було капіталу, він його так і не вніс. Два банки пана Бахматюка", - розповіла Гонтарева.

Водночас, за її словами, банк Віктора Пінчука і банк Ріната Ахметова виконали вимоги, внесли капітали, дали застави.  

"Не було задачі вивести банки з ринку, була програма рекапіталізації, узгодження з міжнародним валютним фондом на чотири роки", - сказала Гонтарева.

"Українська правда" у Threads

Теми: ГонтареваКоломойськийПриват
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