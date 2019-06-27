Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Гонтарева: Коломойский мне угрожает

Четверг, 27 июня 2019, 15:09
Гонтарева: Коломойский мне угрожает

Бывший председатель Нацбанка Валерия Гонтарева заявила, что олигарх и экс-владелец ПриватБанка Игорь Коломойский угрожает ей.

Об этом она сказала в интервью Громадському и BBC-Украина.

Около года Гонтарева живет в Лондоне, где преподает в Лондонской школе экономики.

"Лично мне он угрожает. В интервью Коломойский заявил, что если я не вернусь в Украину, то он меня вывезет в частном порядке. На английском это kidnapping (похищение человека – ред.). Это преступление на территории Великобритании. Я хочу, чтобы это было всем понятно. Если со мной что случится, чтобы все знали почему", - сказала Гонтарева.

По ее мнению, то, что Коломойский вернулся в Украину "очень плохо для нее лично и для страны".

Гонтарева рассказала, что с Коломойским до национализации ПриватБанка встречалась около 20 раз, в последний раз видела его в ночь перед национализацией.

"Это была знаменитая ночь, когда собралась большая часть Кабмина – министр финансов, разумеется, премьер-министр, министр юстиции, Аваков, президент. Вот в этой комнате я видела Коломойского накануне национализации, где ему написали письмо с просьбой о национализации", - рассказала экс-глава НБУ.

Она также отметила, что в вопросе рекапитализации ко всем банкам были одинаковые требования, впрочем, не все владельцы банков их выполнили.

"Если мы посмотрим, сколько денег государство внесло в государственные банки, на что использовались кредиты государственных банков, посмотрим на олигархическую модель построения украинского банковского сектора, то увидим, как с рынка был выведен банк олигарха Фирташа. Там не было капитала, он его так и не внес. Два банка господина Бахматюка", - рассказала Гонтарева.

Однако, по ее словам, банк Виктора Пинчука и банк Рината Ахметова выполнили требования, внесли капиталы, дали залог.

"Не было задачи вывести банки с рынка, была программа рекапитализации, согласование с международным валютным фондом на четыре года", - сказала Гонтарева.

Темы: ГонтареваКоломойскийПриват
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Минобороны обновляет процедуру бронирования от мобилизации работников - ЕВА

Все новости...
Гонтарева
У Порошенко рассказали, что 11 миллионов ушли на судебный процесс в Лондоне
НБУ отстранил руководство "дочки" российского банка
СБУ проверит причастность Порошенко и Гонтаревой к делу Медведчука
Последние новости
04:51
Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW
04:21
"Зерновая сделка" в прежнем виде не имеет смысла - генсек ООН
03:32
Совбез ООН принял резолюцию по расширению гуманитарной помощи Сектору Газа
02:26
Британский министр призвал мэра Лондона передать Киеву автомобили, которые сдали на металлолом
01:37
"Укрзализныця" запустит дополнительный поезд "Львов-Рахов" перед праздниками
00:41
ОбновленоРоссияне запускали "Шахеды" по нескольким направлениям
00:40
Минобороны прокомментировало хищения на закупке снарядов: средства будут возвращены
00:21
Верховный суд США отказался ускорить суд над Трампом за штурм Капитолия
23:50
Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой
23:40
Байден подписал рекордный оборонный бюджет США с $300 млн для Украины
Все новости...
Реклама: