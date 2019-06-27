Гонтарева: Коломойский мне угрожает

Бывший председатель Нацбанка Валерия Гонтарева заявила, что олигарх и экс-владелец ПриватБанка Игорь Коломойский угрожает ей.

Об этом она сказала в интервью Громадському и BBC-Украина.

Около года Гонтарева живет в Лондоне, где преподает в Лондонской школе экономики.

"Лично мне он угрожает. В интервью Коломойский заявил, что если я не вернусь в Украину, то он меня вывезет в частном порядке. На английском это kidnapping (похищение человека – ред.). Это преступление на территории Великобритании. Я хочу, чтобы это было всем понятно. Если со мной что случится, чтобы все знали почему", - сказала Гонтарева.

По ее мнению, то, что Коломойский вернулся в Украину "очень плохо для нее лично и для страны".

Гонтарева рассказала, что с Коломойским до национализации ПриватБанка встречалась около 20 раз, в последний раз видела его в ночь перед национализацией.

"Это была знаменитая ночь, когда собралась большая часть Кабмина – министр финансов, разумеется, премьер-министр, министр юстиции, Аваков, президент. Вот в этой комнате я видела Коломойского накануне национализации, где ему написали письмо с просьбой о национализации", - рассказала экс-глава НБУ.

Она также отметила, что в вопросе рекапитализации ко всем банкам были одинаковые требования, впрочем, не все владельцы банков их выполнили.

"Если мы посмотрим, сколько денег государство внесло в государственные банки, на что использовались кредиты государственных банков, посмотрим на олигархическую модель построения украинского банковского сектора, то увидим, как с рынка был выведен банк олигарха Фирташа. Там не было капитала, он его так и не внес. Два банка господина Бахматюка", - рассказала Гонтарева.

Однако, по ее словам, банк Виктора Пинчука и банк Рината Ахметова выполнили требования, внесли капиталы, дали залог.

"Не было задачи вывести банки с рынка, была программа рекапитализации, согласование с международным валютным фондом на четыре года", - сказала Гонтарева.