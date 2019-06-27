Зеленський дав доручення Луценку, Авакову і Баканову: реакції чекає за тиждень

Президент Володимир Зеленський провів нараду з очільниками Генпрокуратури, Служби безпеки і Міністерства внутрішніх справ щодо розслідування корупції в оборонці і за тиждень вимагає від них відповідних пропозицій.

Про це він сказав 27 червня, під час наради РНБО щодо стану реалізації заходів з підвищення ефективності використання бюджетних коштів у секторі безпеки й оборони та ухвалених рішень стосовно розвитку оборонно-промислового комплексу України, передає прес-служба глави держави.

Повідомляється, що у нараді під головуванням Зеленського взяли участь Генпрокурор Юрій Луценко, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, міністр фінансів Оксана Маркарова, начальник Генштабу – Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак, т. в. о. Голови Служби безпеки України Іван Баканов та інші представники силових відомств.

Зокрема, під час наради йшлося про наявні проблеми та результати розслідування за фактом розкрадання бюджетних коштів і корупційних схем, що існують в ОПК.

Зазначається, що президент доручив учасникам наради впродовж семи днів надати секретареві РНБО Олександру Данилюку пропозиції за результатами сьогоднішнього засідання.

фото Офісу президента

За його словами, ті, хто крав у армії, мають бути покарані.

"Ці люди мають понести відповідальність, а ми не повинні у жодному разі допустити повторення цієї ганьби перед нашою армією", – заявив Зеленський.

Він зазначив, що сфера оборонних закупівель не реформована і найменш прозора серед усіх.

Зеленський додав, що раніше політики освоювали оборонні кошти, а правоохоронці їх покривали, і наголосив, що тепер все, що відбувається в оборонній сфері, має бути прозоро.

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