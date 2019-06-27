Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленський дав доручення Луценку, Авакову і Баканову: реакції чекає за тиждень

Четвер, 27 червня 2019, 16:12

Президент Володимир Зеленський провів нараду з очільниками Генпрокуратури, Служби безпеки і Міністерства внутрішніх справ щодо розслідування корупції в оборонці і за тиждень вимагає від них відповідних пропозицій.

Про це він сказав 27 червня, під час наради РНБО щодо стану реалізації заходів з підвищення ефективності використання бюджетних коштів у секторі безпеки й оборони та ухвалених рішень стосовно розвитку оборонно-промислового комплексу України, передає прес-служба глави держави.

Повідомляється, що у нараді під головуванням Зеленського взяли участь Генпрокурор Юрій Луценко, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, міністр фінансів Оксана Маркарова, начальник Генштабу – Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак, т. в. о. Голови Служби безпеки України Іван Баканов та інші представники силових відомств.

Зокрема, під час наради йшлося про наявні проблеми та результати розслідування за фактом розкрадання бюджетних коштів і корупційних схем, що існують в ОПК.

Зазначається, що президент доручив учасникам наради впродовж семи днів надати секретареві РНБО Олександру Данилюку пропозиції за результатами сьогоднішнього засідання.

 
фото Офісу президента

За його словами, ті, хто крав у армії, мають бути покарані.

"Ці люди мають понести відповідальність, а ми не повинні у жодному разі допустити повторення цієї ганьби перед нашою армією", – заявив Зеленський.

Він зазначив, що сфера оборонних закупівель не реформована і найменш прозора серед усіх.

Зеленський додав, що раніше політики освоювали оборонні кошти, а правоохоронці їх покривали, і наголосив, що тепер все, що відбувається в оборонній сфері, має бути прозоро.

Нагадаємо:

  • 3 червня президент Володимир Зеленський заявив, щоб Служба безпеки за два тижні відзвітувала і продемонструвала перші результати роботи.
  • Але чи був відповідний звіт по закінченню цього терміну ні у СБУ, ні у президенти не повідомляли.

Українська правда
Теми: ЗеленськийРНБОЛуценкоАваковкорупція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"

відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ

Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою

Зеленський прибув до Норвегії

фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"

Байден закликав Конгрес не робити "подарунок Путіну"

Усі новини...
Зеленський
На саміті НАТО Литва виділила Зеленському 15-річне, але безпечне авто
Зеленський: Від глобальної підтримки прямо залежить швидкість завершення війни
Зеленський закликав Корею приєднатися до декларації G7 щодо України
Останні новини
14:53
Проти письменника Фредеріка Бегбедера відкрили справу за звинуваченнями у зґвалтуванні
14:41
Автовласникам готують трикратне підняття акцизу на автогаз: хто виграє війну лобістів
14:41
Норвегія оголосила про додаткову підтримку Україні: увійдуть засоби для ППО
14:40
У МВС попереджають про нову схему шахраїв: зловмисники створюють фейкові боти Kyivstar
14:11
У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"
14:07
Урсула фон дер Ляєн: Наша оцінка закону про нацменшини в Україні – позитивна
13:58
Не лише "Венздей": Netflix показав, що найчастіше дивилися глядачі за перше півріччя 2023 року
13:48
відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ
13:43
Уряд дозволив приватизацію ще двох спиртзаводів: кошти підуть в держбюджет
13:39
мапаУ четвер в Україні йтиме сніг з дощем, в наступні дні − без опадів
Усі новини...
Реклама: