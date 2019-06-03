Зеленський дав СБУ два тижні і нагадав очільнику, що вони вже не лише друзі
Президент Володимир Зеленський хоче, щоб Служба безпеки за два тижні відзвітувала і продемонструвала перші результати роботи.
Як повідомляє прес-служба Зеленського, про це він сказав під час зустрічі з тимчасовим виконувачем обов’язків глави СБУ Іваном Бакановим.
"Ми зараз говоримо не про наші особисті взаємини (Баканов є давнім другом президента, працював у студії "Квартал 95" – УП), а про дуже серйозну відповідальність перед народом України. Ти – виконувач обов’язків голови СБУ. Я дуже хочу, щоб не тільки я поважав тебе як товариша, а щоб тебе поважав народ України. У нас дуже мало часу, щоб провести перезавантаження СБУ, – зазначив Зеленський.
У прес-службі додають, що на думку глави держави, працівники СБУ мають довести не лише свою фаховість, а й порядність як людей. Силовики мають працювати "на Україну – незалежно від прізвища президента".
"Є великий запит на справедливість. Ми маємо показати суспільству, що СБУ справді працює. Хочеться, щоб увесь світ бачив, що ми почали з чистого аркуша будувати Україну", – зауважив Зеленський.
Він також наголосив на важливості боротьби з контрабандою.
"Нам потрібні реальні кримінальні справи. Треба розібратися з контрабандою", – додав президент.
Про необхідність подолати контрабанду і тіньову економіку також сказав Іван Баканов.
"СБУ зробить усе можливе для того, щоб виконати ваші доручення якомога швидше", – зазначив т. в. о. голови СБУ.
Він пообіцяв прагнути культивувати у відомстві "людські цінності".
"Ми завжди казали один одному правду, не давали казати неправду іншим. Ми ніколи не крали, не давали красти іншим і завжди залишалися людьми. Мені здається, що пріоритетом роботи СБУ мають бути такі цінності. За будь-яких обставин ми маємо залишатися людьми", – підкреслив Баканов.
Нагадаємо:
- 20 травня голова Служби безпеки України Василь Грицак заявив, що він, його заступники та члени команди подадуть на розгляд новообраному президенту Володимиру Зеленському рапорти про своє звільнення.
- 22 травня Зеленський призначив першим заступником голови СБУ очільника партії "Слуга народу", свого друга дитинства і екс-юриста студії "Квартал 95" Івана Баканова.
- Пізніше стало відомо, що Грицак буде у відпустці, і Баканов буде виконувати його обов’язки
- Зеленський доручив Службі безпеки боротися з корупцією, незважаючи на прізвища фігурантів.
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