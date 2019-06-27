Зеленский дал поручение Луценко, Авакову и Баканову: реакции ждет через неделю

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Четверг, 27 июня 2019, 16:12

Президент Владимир Зеленский провел совещание с руководителями Генпрокуратуры, Службы безопасности и Министерства внутренних дел относительно расследования коррупции в оборонке и за неделю требует от них соответствующих предложений.

Об этом он сказал 27 июня, во время совещания СНБО о состоянии реализации мероприятий по повышению эффективности использования бюджетных средств в секторе безопасности и обороны и принятых решений по развитию оборонно-промышленного комплекса Украины, передает пресс-служба главы государства.

Сообщается, что в совещании под председательством Зеленского приняли участие Генпрокурор Юрий Луценко, министр внутренних дел Арсен Аваков, министр финансов Оксана Маркарова, начальник Генштаба - Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак, т. В. о. Председателя Службы безопасности Украины Иван Баканов и другие представители силовых ведомств.

В частности, во время совещания речь шла о существующих проблемах и результатах расследования по факту хищения бюджетных средств и коррупционных схем, существующих в ОПК.

Отмечается, что президент поручил участникам совещания в течение семи дней предоставить секретарю СНБО Александру Данилюку предложения по результатам сегодняшнего заседания.

 
фото ОФиса президента

По его словам, те, кто воровал в армии, должны быть наказаны.

"Эти люди должны понести ответственность, а мы не должны ни в коем случае допустить повторения этого позора перед нашей армией", - заявил Зеленский.

Он отметил, что сфера оборонных закупок не реформирована и наименее прозрачная для всех.

Зеленский добавил, что ранее политики осваивали оборонительные средства, а правоохранители их покрывали, и отметил, что теперь все, что происходит в оборонной сфере, должно быть прозрачно.

Напомним:

  • 3 июня президент Владимир Зеленский заявил, чтобы Служба безопасности через две недели отчиталась и продемонстрировала первые результаты работы.
  • Но был ли соответствующий отчет по истечению этого срока ни в СБУ, ни у президента не сообщали.

Украинская правда

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Темы: Зеленский СНБО Луценко Аваков коррупция


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