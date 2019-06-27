Из-за непогоды на Киевщине один человек погиб, двое ранены

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям заявили, что из-за непогоды в Киеве пострадали два человека и еще один человек погиб в городе Буча Киевской области.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Отмечается, что 27 июня в результате осложнения погодных условий в виде грозы, ливней и шквалов скоростью 25-28 м/c, падали деревья и конструкции зданий в некоторых областях Украины.

По данным ГСЧС, в столице спасатели 15 раз выезжали для уборки деревьев с автомобилей, 4 раза для уборки деревьев с домов, а также несколько раз с проезжих частей. Всего по состоянию на 15:30, столичные спасатели совершили 42 выезда для ликвидации событий.

фото ГСЧС

"Предварительно, из-за непогоды в Киеве пострадали 2 человека. В свою очередь, в Киевской области в результате падения дерева в г. Буча погиб один человек", - сообщают в ГСЧС.

фото ГСЧС фото ГСЧС

Кроме того сообщается, что на Ивано-Франковщине, по состоянию на 15:00, упало около 160 деревьев и повреждены кровли 11 зданий.

По данным спасателей, жертв и пострадавших на территории области нет. К ликвидации привлечены 34 спасателя и 12 единиц техники.

Напомним: