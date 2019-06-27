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Из-за непогоды на Киевщине один человек погиб, двое ранены

Четверг, 27 июня 2019, 17:10

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям заявили, что из-за непогоды в Киеве пострадали два человека и еще один человек погиб в городе Буча Киевской области.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Отмечается, что 27 июня в результате осложнения погодных условий в виде грозы, ливней и шквалов скоростью 25-28 м/c, падали деревья и конструкции зданий в некоторых областях Украины.

По данным ГСЧС, в столице спасатели 15 раз выезжали для уборки деревьев с автомобилей, 4 раза для уборки деревьев с домов, а также несколько раз с проезжих частей. Всего по состоянию на 15:30, столичные спасатели совершили 42 выезда для ликвидации событий.

 
фото ГСЧС

"Предварительно, из-за непогоды в Киеве пострадали 2 человека. В свою очередь, в Киевской области в результате падения дерева в г. Буча погиб один человек", - сообщают в ГСЧС.

 
фото ГСЧС
 
фото ГСЧС

Кроме того сообщается, что на Ивано-Франковщине, по состоянию на 15:00, упало около 160 деревьев и повреждены кровли 11 зданий.

По данным спасателей, жертв и пострадавших на территории области нет. К ликвидации привлечены 34 спасателя и 12 единиц техники.

Напомним:

  • В столицу 27 июня прошла гроза с сильным ветром и ливнем. В результате непогоды в городе попадали деревья, местные жители сообщали, что в воздухе летали оторванные ветви деревьев, а из окон срывало москитные сетки.

Украинская правда
Темы: ГСЧСКиевпогода
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