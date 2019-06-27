Україна готується приєднатися до двох операцій НАТО – Міноборони
Четвер, 27 червня 2019, 17:57
Україна підготувала документи для приєднання до операцій Північноатлантичного альянсу в Іраку і на морі.
Про це повідомив заступник міністра оборони Анатолій Петренко після зустрічі з представниками оборонних структур країн-членів Альянсу в Брюсселі, передає Інтерфакс Україна.
"Уже зараз ми завершили проекти документів, які дозволять нам приєднатися до місії НАТО в Іраку, - це будуть наші фахівці з реальним бойовим досвідом", - заявив Петренко.
Він також додав, що Україна планує взяти участь в операції "Морський охоронець" - "з точки зору ситуаційної обізнаності та безпеки в Чорному й Азовському морях".
Нагадаємо:
- 7 лютого 2019 року Верховна Рада ухвалила законопроект про закріплення в Конституції стратегічного курсу України на членство в Європейському союзі й НАТО.
- 10 квітня президент Петро Порошенко підписав Річну національну програму Україна-НАТО - план стратегічних реформ, необхідних для забезпечення системної підготовки України до членства в Альянсу.
Українська правда