Україна готується приєднатися до двох операцій НАТО – Міноборони

Україна підготувала документи для приєднання до операцій Північноатлантичного альянсу в Іраку і на морі.

Про це повідомив заступник міністра оборони Анатолій Петренко після зустрічі з представниками оборонних структур країн-членів Альянсу в Брюсселі, передає Інтерфакс Україна.

"Уже зараз ми завершили проекти документів, які дозволять нам приєднатися до місії НАТО в Іраку, - це будуть наші фахівці з реальним бойовим досвідом", - заявив Петренко.

Він також додав, що Україна планує взяти участь в операції "Морський охоронець" - "з точки зору ситуаційної обізнаності та безпеки в Чорному й Азовському морях".

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