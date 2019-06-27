Украина готовится присоединиться к двум операциям НАТО – Минобороны
Четверг, 27 июня 2019, 17:57
Украина подготовила документы для присоединения к операциям Североатлантического альянса в Ираке и на море.
Об этом сообщил замминистра обороны Анатолий Петренко после встречи с представителями оборонных ведомств стран-членов Альянса в Брюсселе, передает Интерфакс Украина.
"Уже сейчас мы завершили проекты документов, которые позволят нам присоединиться к миссии НАТО в Ираке, - это будут наши специалисты с реальным боевым опытом", – рассказал Петренко.
Он также добавил, что Украина планирует участвовать в операции НАТО "Морской охранник" – "с точки зрения ситуационной осведомленности и безопасности в Черном и Азовском морях".
Напомним:
- 7 февраля 2019 года Верховная рада приняла законопроект о закреплении в Конституции стратегического курса Украины на членство в Евросоюзе и НАТО.
- 10 апреля президент Петр Порошенко подписал Годовую национальную программу Украина-НАТО - план стратегических реформ, необходимых для обеспечения системной подготовки Украины к членству в НАТО.
Украинская правда