Украина готовится присоединиться к двум операциям НАТО – Минобороны

Украина подготовила документы для присоединения к операциям Североатлантического альянса в Ираке и на море.

Об этом сообщил замминистра обороны Анатолий Петренко после встречи с представителями оборонных ведомств стран-членов Альянса в Брюсселе, передает Интерфакс Украина.

"Уже сейчас мы завершили проекты документов, которые позволят нам присоединиться к миссии НАТО в Ираке, - это будут наши специалисты с реальным боевым опытом", – рассказал Петренко.

Он также добавил, что Украина планирует участвовать в операции НАТО "Морской охранник" – "с точки зрения ситуационной осведомленности и безопасности в Черном и Азовском морях".

Напомним: