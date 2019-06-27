Украина готовится присоединиться к двум операциям НАТО – Минобороны

448 просмотров
Четверг, 27 июня 2019, 17:57

Украина подготовила документы для присоединения к операциям Североатлантического альянса в Ираке и на море.

Об этом сообщил замминистра обороны Анатолий Петренко после встречи с представителями оборонных ведомств стран-членов Альянса в Брюсселе, передает Интерфакс Украина.

"Уже сейчас мы завершили проекты документов, которые позволят нам присоединиться к миссии НАТО в Ираке, - это будут наши специалисты с реальным боевым опытом", – рассказал Петренко.

Он также добавил, что Украина планирует участвовать в операции НАТО "Морской охранник" – "с точки зрения ситуационной осведомленности и безопасности в Черном и Азовском морях".

Напомним:

  • 7 февраля 2019 года Верховная рада приняла законопроект о закреплении в Конституции стратегического курса Украины на членство в Евросоюзе и НАТО.
  • 10 апреля президент Петр Порошенко подписал Годовую национальную программу Украина-НАТО - план стратегических реформ, необходимых для обеспечения системной подготовки Украины к членству в НАТО.

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: НАТО Украина Минобороны


powered by lun.ua
Материалы по теме
НАТО готовит ответ, если РФ не вернется к ядерному договору – генсек 27 июня 2019, 10:10
Украина и НАТО договорились о расширении объемов обмена разведывательной информацией 22 июня 2019, 03:29
Две трети украинцев за вступление в ЕС – опрос 21 июня 2019, 16:25
Все новости
Главные новости
Климкин объяснил, почему ответил России без согласования с Зеленским
Зеленский упрекнул Медведчука: вспоминает о пленных под выборы
Зеленский набросился на Климкина: ставит под угрозу освобождение моряков
Зеленский обратился к Путину из-за моряков: Верните детей родителям!
Все новости
ted

4 причины, почему коты так странно ведут себя

мнение

10 украинских привычек, которые удивляют иностранцев

здоровье

Что способные сделать лишь 2 часа на улице с нашим организмом

Поиск по сайту
Архив
Весь архів