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Украина готовится присоединиться к двум операциям НАТО – Минобороны

Четверг, 27 июня 2019, 17:57

Украина подготовила документы для присоединения к операциям Североатлантического альянса в Ираке и на море.

Об этом сообщил замминистра обороны Анатолий Петренко после встречи с представителями оборонных ведомств стран-членов Альянса в Брюсселе, передает Интерфакс Украина.

"Уже сейчас мы завершили проекты документов, которые позволят нам присоединиться к миссии НАТО в Ираке, - это будут наши специалисты с реальным боевым опытом", – рассказал Петренко.

Он также добавил, что Украина планирует участвовать в операции НАТО "Морской охранник" – "с точки зрения ситуационной осведомленности и безопасности в Черном и Азовском морях".

Напомним:

  • 7 февраля 2019 года Верховная рада приняла законопроект о закреплении в Конституции стратегического курса Украины на членство в Евросоюзе и НАТО.
  • 10 апреля президент Петр Порошенко подписал Годовую национальную программу Украина-НАТО - план стратегических реформ, необходимых для обеспечения системной подготовки Украины к членству в НАТО.

Украинская правда
Темы: НАТОУкраинаМинобороны
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