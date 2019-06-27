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Клімкін виклав у Facebook дипломатичні ноти, які не показав Зеленському

Четвер, 27 червня 2019, 20:53
Клімкін виклав у Facebook дипломатичні ноти, які не показав Зеленському

Міністр закордонних справ Павло Клімкін оприлюднив дві дипломатичні ноти, стосовно полонених моряків, через які в нього виник конфлікт із президентом Володимиром Зеленським.

У четвер ввечері він виклав їх у Facebook, повідомляє "Європейська правда".

Президент на брифінгу у четвер звинуватив МЗС та особисто міністра Клімкіна у тому, що міністерство не комунікує із ним у питаннях міжнародної політики, зокрема, що стосується звільнення українських моряків.

"Я як президент України дізнаюсь інформацію про наші міжнародні кроки з інтернету. А точніше сказати – з "Української правди". Я зараз кажу про ноту, яку ми отримали від РФ стосовно повернення наших моряків та про ноту-відповідь", - заявив Зеленський.

У відповідь на критику президента Клімкін заявив, що, на його думку, його відомство мало повноваження без погоджень із президентом направляти відповідь на російську ноту.

Окремо він виклав на своїй Facebook-сторінці обидві дипломатичні ноти.

"Щоб зняти всі питання, прошу до вашої уваги дві дипломатичні ноти. Перша – російська пастка, до речі досить примітивна, друга – наша відповідь, яка викриває приховані мотиви РФ", - написав Клімкін.

Він також натякнув, що із Банкової йому не телефонували з приводу суду у справі полонених моряків.

"По суті – все зрозуміло, а от по комунікації – є питання. Весь дипломатичний світ знає, де мене шукати. Як кажуть, мене легко знайти, важко втратити і неможливо забути. Чи щось переплутав?" - резюмував Клімкін.

 
 
 
 

Читайте також: Зеленський розкритикував МЗС: я дізнаюсь про наші міжнародні кроки з інтернету

Клімкін пояснив, чому не погодив із Зеленським ноту Росії

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Теми: КлімкінЗеленськийдипломатичні відносиниРосіяморяки
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