Климкин выложил в Facebook дипломатические ноты, которые не показал Зеленскому

Министр иностранных дел Павел Климкин в четверг вечером выложил на своей Facebook-странице две дипломатические ноты, украинскую и российскую, касающиеся пленных моряков, из-за которых у него возник конфликт с президентом Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает "Европейская правда".

На брифинге в четверг президент обвинил МИД и лично министра Климкина в том, что министерство не коммуницирует с ним в вопросах международной политики, в частности, что касается освобождения украинских моряков.

"Я как президент Украины узнаю информацию о наших международных шагах в интернете. А точнее сказать – с "Украинской правды". Я сейчас говорю о ноте, которую мы получили от РФ о возвращении наших моряков и о ноте-ответе", - заявил Зеленский.

В ответ на критику президента Климкин заявил, что, по его мнению, его ведомство имело полномочия без согласований с президентом направлять ответ на российскую ноту.

Отдельно он выложил на своей Facebook-странице обе дипломатические ноты.

"Чтобы снять все вопросы - вашему вниманию две дипломатические ноты. Первая - российская ловушка, кстати, довольно примитивная, вторая - наш ответ, который разоблачает скрытые мотивы РФ", - написал Климкин.

Он также намекнул, что с Банковой ему не звонили по поводу суда по делу пленных моряков.

"По сути - все понятно, а вот по коммуникации - есть вопросы. Весь дипломатический мир знает, где меня искать. Как говорят, меня легко найти, трудно потерять и невозможно забыть. Или что-то перепутал?" - резюмировал Климкин.

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