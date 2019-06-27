Кличко ще раз попросив забудовника у Протасовому Яру почекати

Скандальному забудовнику у Протасовому Яру в Києві слід спочатку узгодити проект із фахівцями й громадськістю та представити його на містобудівній раді, а вже потім починати роботи.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко, зазначивши, що вже звернувся до забудовника.

"Влада не може ігнорувати думку громади і буде захищати її інтереси. Але нам потрібно шукати правові інструменти для вирішення подібних питань. Тому ініціюємо розглянути це питання на містобудівній раді", - сказав Кличко.

При цьому відзначив, що більша частина Протасового Яру – у приватній власності.

"В цій та подібних ситуаціях, коли забудовник має усю дозвільну документацію на будівництво, у міської влади немає іншого важелю, окрім звернень до судів", – пояснив мер.

Утриматись від виконання робіт у Протасовому Яру КМДА радить не вперше.

Так, за результатами обговорення з громадськістю у травні комісія КМДА ухвалила рекомендацію забудовнику "утриматись до прийняття остаточного рішення". Також було погоджено створення робочої групи, до якої увійдуть представники ініціативної громадськості.

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