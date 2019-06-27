Кличко ще раз попросив забудовника у Протасовому Яру почекати
Скандальному забудовнику у Протасовому Яру в Києві слід спочатку узгодити проект із фахівцями й громадськістю та представити його на містобудівній раді, а вже потім починати роботи.
Про це заявив мер Києва Віталій Кличко, зазначивши, що вже звернувся до забудовника.
"Влада не може ігнорувати думку громади і буде захищати її інтереси. Але нам потрібно шукати правові інструменти для вирішення подібних питань. Тому ініціюємо розглянути це питання на містобудівній раді", - сказав Кличко.
При цьому відзначив, що більша частина Протасового Яру – у приватній власності.
"В цій та подібних ситуаціях, коли забудовник має усю дозвільну документацію на будівництво, у міської влади немає іншого важелю, окрім звернень до судів", – пояснив мер.
Утриматись від виконання робіт у Протасовому Яру КМДА радить не вперше.
Так, за результатами обговорення з громадськістю у травні комісія КМДА ухвалила рекомендацію забудовнику "утриматись до прийняття остаточного рішення". Також було погоджено створення робочої групи, до якої увійдуть представники ініціативної громадськості.
Нагадаємо:
- 2 травня на вулиці Протасів Яр у Києві відбувся стихійний мітинг проти забудови Протасового Яру. У той день представники забудовника зрізали кілька дерев та почали встановлювати бетонні плити навколо території майбутнього будівництва. В акції взяли участь близько 100 людей.
- 18 червня у Протасовому Яру активісти повалили частину паркану та перекрили доступ до техніки, щоб не допустити будівництва.