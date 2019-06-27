Кличко ще раз попросив забудовника у Протасовому Яру почекати

4628 переглядів
Четвер, 27 червня 2019, 23:45

Скандальному забудовнику у Протасовому Яру в Києві слід спочатку узгодити проект із фахівцями й громадськістю та представити його на містобудівній раді, а вже потім починати роботи.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко, зазначивши, що вже звернувся до забудовника.

"Влада не може ігнорувати думку громади і буде захищати її інтереси. Але нам потрібно шукати правові інструменти для вирішення подібних питань. Тому ініціюємо розглянути це питання на містобудівній раді", - сказав Кличко.

При цьому відзначив, що більша частина Протасового Яру – у приватній власності. 

"В цій та подібних ситуаціях, коли забудовник має усю дозвільну документацію на будівництво, у міської влади немає іншого важелю, окрім звернень до судів", – пояснив мер.

Утриматись від виконання робіт у Протасовому Яру КМДА радить не вперше.

Так, за результатами обговорення з громадськістю у травні комісія КМДА ухвалила рекомендацію забудовнику "утриматись до прийняття остаточного рішення". Також було погоджено створення робочої групи, до якої увійдуть представники ініціативної громадськості.

Нагадаємо:

  • 2 травня на вулиці Протасів Яр у Києві відбувся стихійний мітинг проти забудови Протасового Яру. У той день представники забудовника зрізали кілька дерев та почали встановлювати бетонні плити навколо території майбутнього будівництва. В акції взяли участь близько 100 людей. 
  • 18 червня у Протасовому Яру активісти повалили частину паркану та перекрили доступ до техніки, щоб не допустити будівництва.

Українська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Київ будівництво


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Через негоду на Київщині одна людина загинула, двоє поранені 27 червня 2019, 17:10
Київ накрила гроза: десятки повалених дерев, розтрощені машини 27 червня 2019, 13:51
Спека й відсутність дощу погіршують повітря у Києві – ДСНС 27 червня 2019, 09:10
Усі новини
Головні новини
Трамп потис руку Кім Чен Ину і перетнув межу демілітаризованої зони КНДР
Кучма: Попередньо, РФ відвела озброєння біля Станиці Луганської. В ОБСЄ мають підтвердити
Окупанти не виконують домовленості і не відводять свої війська від Станиці Луганської
Клімкін про повернення РФ в ПАРЄ: Головна проблема навіть не в цьому
Усі новини
Культура

Історія українця і найшвидшого піаніста світу

дослідження

Характер собак може змінюватися

опитування

Як живе типовий чоловік-українець?