Кличко еще раз попросил застройщика в Протасовом Яру подождать
Скандальному застройщику в Протасовом Яру в Киеве следует сначала согласовать проект со специалистами и общественностью и представить его на градостроительном совете, а уже потом начинать работы.
Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, отметив, что уже обратился к застройщику.
"Власть не может игнорировать мнение общества и будет защищать ее интересы. Но нам нужно искать правовые инструменты для решения подобных вопросов. Поэтому инициируем рассмотреть вопрос на градостроительном совете", - сказал Кличко.
При этом отметил, что большая часть Протасова Яра - в частной собственности.
"В этой и подобных ситуациях, когда застройщик имеет всю разрешительную документацию на строительство, у городских властей нет другого рычага, кроме обращений в суды", - пояснил мэр.
Воздержаться от выполнения работ в Протасовом Яру КГГА советует не впервые.
Так, по результатам обсуждения с общественностью в мае, комиссия КГГА рекомендовала застройщику "воздержаться до принятия окончательного решения". Также было согласовано создание рабочей группы, в которую войдут представители инициативной общественности.
Напомним:
- 2 мая на улице Протасов Яр в Киеве состоялся стихийный митинг против застройки Протасова Яра. В тот день представители застройщика срезали несколько деревьев и начали устанавливать бетонные плиты вокруг территории будущего строительства. В акции приняли участие около 100 человек.
- 18 июня в Протасовом Яру активисты повалили часть забора и перекрыли доступ к технике, чтобы не допустить строительство.