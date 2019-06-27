Кличко еще раз попросил застройщика в Протасовом Яру подождать

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Четверг, 27 июня 2019, 23:45

Скандальному застройщику в Протасовом Яру в Киеве следует сначала согласовать проект со специалистами и общественностью и представить его на градостроительном совете, а уже потом начинать работы.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, отметив, что уже обратился к застройщику.

"Власть не может игнорировать мнение общества и будет защищать ее интересы. Но нам нужно искать правовые инструменты для решения подобных вопросов. Поэтому инициируем рассмотреть вопрос на градостроительном совете", - сказал Кличко.

При этом отметил, что большая часть Протасова Яра - в частной собственности.

"В этой и подобных ситуациях, когда застройщик имеет всю разрешительную документацию на строительство, у городских властей нет другого рычага, кроме обращений в суды", - пояснил мэр.

"Воздержаться от выполнения каких-либо работ" в Протасовом Яру КГГА советует не впервые.

Так, по результатам обсуждения с общественностью в мае, комиссия КГГА рекомендовала застройщику "воздержаться до принятия окончательного решения". Также было согласовано создание рабочей группы, в которую войдут представители инициативной общественности.

Напомним:

  • 2 мая на улице Протасов Яр в Киеве состоялся стихийный митинг против застройки Протасова Яра. В тот день представители застройщика срезали несколько деревьев и начали устанавливать бетонные плиты вокруг территории будущего строительства. В акции приняли участие около 100 человек.
  • 18 июня в Протасовом Яру активисты повалили часть забора и перекрыли доступ к технике, чтобы не допустить строительство конфликтной застройки.

Украинская правда

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Темы: Киев строительство


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