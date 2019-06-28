Наглядова рада Суспільного скасувала своє рішення про звільнення Аласанії
П'ятниця, 28 червня 2019, 00:35
Наглядова рада Національної суспільної телерадіокомпанії України (НСТУ) скасувала власне рішення про дострокове розірвання договору з головою правління мовника Зурабом Аласанією.
Про це Аласанія написав на своїй сторінці у Facebook.
"Сьогодні (27 червня - ред.) НР зібралася і скасувала своє рішення про дострокове припинення контракту. Це означає, що за декілька днів, з моменту оприлюднення протоколу засідання НР, я буду поновлений на позиції голови правління ПАТ НСТУ і продовжу працювати", - повідомив він.
Аласанія заявив, що його відносини з Наглядовою радою досить складні, але він сподівається, що "подібне "обнулення" ситуації і відновлення статус-кво стане першим кроком до злагодженої роботи разом".
Нагадаємо:
- 24 червня Аласанія звільнився з посади голови правління Суспільного до офіційного поновлення.
- За його словами, він ухвалив таке рішення, щоб виконати закон, бо рішення суду про скасування його звільнення Наглядовою радою НСТУ ще не набрало чинності.
- 19 червня Шевченківський районний суд Києва скасував рішення наглядової ради "Національної громадської телерадіокомпанії" про дострокове розірвання контракту з головою правління Зурабом Аласанією.
Українська правда