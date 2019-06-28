Наглядова рада Суспільного скасувала своє рішення про звільнення Аласанії

Наглядова рада Національної суспільної телерадіокомпанії України (НСТУ) скасувала власне рішення про дострокове розірвання договору з головою правління мовника Зурабом Аласанією.

Про це Аласанія написав на своїй сторінці у Facebook.

"Сьогодні (27 червня - ред.) НР зібралася і скасувала своє рішення про дострокове припинення контракту. Це означає, що за декілька днів, з моменту оприлюднення протоколу засідання НР, я буду поновлений на позиції голови правління ПАТ НСТУ і продовжу працювати", - повідомив він.

Аласанія заявив, що його відносини з Наглядовою радою досить складні, але він сподівається, що "подібне "обнулення" ситуації і відновлення статус-кво стане першим кроком до злагодженої роботи разом".

Нагадаємо: