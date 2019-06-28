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Наглядова рада Суспільного скасувала своє рішення про звільнення Аласанії

П'ятниця, 28 червня 2019, 00:35

Наглядова рада Національної суспільної телерадіокомпанії України (НСТУ) скасувала власне рішення про дострокове розірвання договору з головою правління мовника Зурабом Аласанією.

Про це Аласанія написав на своїй сторінці у Facebook.

"Сьогодні (27 червня - ред.) НР зібралася і скасувала своє рішення про дострокове припинення контракту. Це означає, що за декілька днів, з моменту оприлюднення протоколу засідання НР, я буду поновлений на позиції голови правління ПАТ НСТУ і продовжу працювати", - повідомив він.

Аласанія заявив, що його відносини з Наглядовою радою досить складні, але він сподівається, що "подібне "обнулення" ситуації і відновлення статус-кво стане першим кроком до злагодженої роботи разом".

Нагадаємо:

  • 24 червня Аласанія звільнився з посади голови правління Суспільного до офіційного поновлення. 
  • За його словами, він ухвалив таке рішення, щоб виконати закон, бо рішення суду про скасування його звільнення Наглядовою радою НСТУ ще не набрало чинності.
  • 19 червня Шевченківський районний суд Києва скасував рішення наглядової ради "Національної громадської телерадіокомпанії" про дострокове розірвання контракту з головою правління Зурабом Аласанією.

Українська правда

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Теми: Суспільне
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