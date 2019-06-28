Наблюдательный совет Суспильного отменил свое решение об увольнении Аласании

Наблюдательный совет Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) отменил собственное решение о досрочном расторжении договора с главой правления вещателя Зурабом Аласанией.

Об этом Аласания написал на своей странице в Facebook.

"Сегодня (27 июня - ред.) НС собрался и отменил свое решение о досрочном прекращении контракта. Это означает, что через несколько дней, с момента обнародования протокола заседания НС, я буду восстановлен на позиции главы правления ПАО НСТУ и продолжу работать", - сообщил он.

Аласания заявил, что его отношения с Наблюдательным советом довольно сложные, но он надеется, что "подобное "обнуление" ситуации и восстановление статус-кво станет первым шагом к слаженной работы вместе".

Напомним: