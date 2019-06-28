Наблюдательный совет Суспильного отменил свое решение об увольнении Аласании
Пятница, 28 июня 2019, 00:35
Наблюдательный совет Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) отменил собственное решение о досрочном расторжении договора с главой правления вещателя Зурабом Аласанией.
Об этом Аласания написал на своей странице в Facebook.
"Сегодня (27 июня - ред.) НС собрался и отменил свое решение о досрочном прекращении контракта. Это означает, что через несколько дней, с момента обнародования протокола заседания НС, я буду восстановлен на позиции главы правления ПАО НСТУ и продолжу работать", - сообщил он.
Аласания заявил, что его отношения с Наблюдательным советом довольно сложные, но он надеется, что "подобное "обнуление" ситуации и восстановление статус-кво станет первым шагом к слаженной работы вместе".
Напомним:
- Аласания уволился с должности главы правления Суспильного до официального восстановления. По его словам, он принял такое решение, чтобы выполнить закон, так как решение суда об отмене его увольнения Наблюдательным советом НСТУ еще не вступило в силу.
- 19 июня Шевченковский районный суд Киева отменил решение наблюдательного совета "Национальной общественной телерадиокомпании" о досрочном расторжении контракта с председателем правления Зурабом Аласания.
Украинская правда