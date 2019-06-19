Суд визнав незаконним звільнення Аласанії

Шевченківський районний суд Києва скасував рішення наглядової ради "Національної громадської телерадіокомпанії" про дострокове розірвання контракту з головою правління Зурабом Аласанією.

Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook.

"Рішення Наглядової Ради ПАТ НСТУ про дострокове припинення контракту з Аласанія З.Г. визнати незаконним і скасувати", - процитував рішення судді Аласанія.

При цьому в.о. голови наглядової ради НСТУ Світлана Остапа зазначила, що рішення Зураба Аласанії суд задовольнив частково.

"Рішення Наглядової ради про дострокове припинення контракту скасувати. Позови до членів наглядової ради Тетяні Лебедєвої і Світлані Остапа відхилені", - написала Остапа в Facebook.

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