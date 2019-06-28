Туреччина вимагатиме від США повернути $1,25 млрд у випадку виключення з програми F-35

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що вимагатиме у Вашингтона повернути 1,25 мільярда доларів у разі виведення Анкари з програми F-35.

Про це він сказав в інтерв'ю япноському виданню Nikkei під час візиту на саміт G20.

"Ми уже заплатили їм 1,25 млрд доларів за проект F-35. Якщо вони зроблять такий неправильний крок, то ми порушимо це питання в міжнародному арбітражному суді, ми хочемо, щоб вони повернули нам назад уже заплачені гроші", - підкреслив Ердоган.

Він додав, що планує обговорити це питання з президентом США Трампом у кулуарах саміту G20.

Нагадаємо:

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Анкара уже купила hосійські зенітні ракетні комплекси С-400. Він сподівається, що вони будуть доставлені в липні.

У США стверджують, що купівля Туреччиною російських систем ставить під загрозу винищувачі F-35, які виробляє компанія Lockheed Martin. Вашингтон попереджав Анкару про можливі санкції у випадку укладення угоди з Москвою.