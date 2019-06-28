Турция будет требовать от США вернуть $1,25 млрд в случае исключения из программы F-35

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что потребует у Вашингтона вернуть 1,25 миллиарда долларов в случае вывода Анкары из программы F-35.

Об этом он сказал в интервью японскому изданию Nikkei во время визита на саммит G20.

"Мы уже заплатили им 1,25 млрд долларов за проект F-35. Если они сделают такой неправильный шаг, то мы поднимем этот вопрос в международном арбитражном суде, мы хотим, чтобы они вернули нам назад уже заплаченные деньги", - подчеркнул Эрдоган.

Он добавил, что планирует обсудить этот вопрос с президентом США Трампом в кулуарах саммита G20.

Напомним: