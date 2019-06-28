Турция будет требовать от США вернуть $1,25 млрд в случае исключения из программы F-35

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Пятница, 28 июня 2019, 06:19

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что потребует у Вашингтона вернуть 1,25 миллиарда долларов в случае вывода Анкары из программы F-35.

Об этом он сказал в интервью японскому изданию Nikkei во время визита на саммит G20.

"Мы уже заплатили им 1,25 млрд долларов за проект F-35. Если они сделают такой неправильный шаг, то мы поднимем этот вопрос в международном арбитражном суде, мы хотим, чтобы они вернули нам назад уже заплаченные деньги", - подчеркнул Эрдоган.

Он добавил, что планирует обсудить этот вопрос с президентом США Трампом в кулуарах саммита G20.

Напомним:

  • Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара уже купилароссийские зенитные ракетные комплексы С-400. Он надеется, что они будут доставлены в июле.
  • В США утверждают, что покупка Турцией российских систем ставит под угрозу истребители F-35, которые производит компания Lockheed Martin. Вашингтон предупреждал Анкару о возможных санкциях в случае заключения сделки с Москвой.

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Темы: Турция США


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