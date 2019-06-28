ООС: Бойовики били з мінометів, артилерії і гранатометів, є поранені

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П'ятниця, 28 червня 2019, 07:24

Минулої доби бойовики 34 рази порушили режим припинення вогню, з них 13 разів - із застосуванням заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібру 152 та 122 мм, мінометів калібру 120 та 82 мм. 3 українських військових отримали поранення.

Про це йдеться у зведенні прес-центру Об'єднаних сил станом на 7:00 28 червня.

"Противник відкривав вогонь по наших захисниках з гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - підкреслили у штабі.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики 16 разів обстріляли позиції ОС: поблизу Опитного, Старогнатівки, Лебединського, Красногорівки, околиці Новотроїцького та Павлополя, у районі Воядного.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" українські позиції були обстріляні 18 разів: у районі населеного пункту Хутір Вільний, поблизу Золотого-4, околиці Новгородського, біля Новолуганського,  поблизу Оріхового та в районі Луганського, околиці Світлодарська.

Крім цього, бойовики застосували гранатомети та міномети у районі Південного, Кримського, Зайцевого та Лопаскіного.

За даними розвідки, 27 червня трьох окупантів поранено.

"Від початку поточної доби ворог 3 рази обстріляв позиції Об'єднаних сил. У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог здійснив два обстріли позицій українських захисників: поблизу Широкиного - зі стрілецької зброї;
околиці Опитного - з артилерійських систем калібру 122 мм.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції наших захисників були обстріляні один раз:
неподалік населеного пункту Новгородське - з мінометів калібру 120 мм", - йдеться у звіті.

Українська правда

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Теми: ООС бойові дії


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