ООС: Боевики били из минометов, артиллерии и гранатометов, есть раненые

За прошедшие сутки боевики 34 раза нарушили режим прекращения огня, из них 13 раз - с применением запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 152 и 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм. 3 украинских военных получили ранения.

Об этом говорится в сводке пресс-центра Объединенных сил по состоянию на 7:00 28 июня.

"Противник открывал огонь по нашим защитникам из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - подчеркнули в штабе.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики 16 раз обстреляли позиции ОС: возле Опытного, Старогнатовки, Лебединского, Красногоровки, окрестности Новотроицкого и Павлополя, в районе Воядного.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" украинские позиции были обстреляны 18 раз: в районе населенного пункта Хутор Вольный, возле Золотого-4, окрестности Новгородского, возле Новолуганского, возле Орехового и в районе Луганского, окрестности Светлодарска.

Кроме этого, боевики применили гранатометы и минометы в районе Южного, Крымского, Зайцевого и Лопаскино.

По данным разведки, 27 июня трое оккупантов получили ранения.

"С начала текущих суток враг 3 раза обстрелял позиции Объединенных сил. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг совершил два обстрела позиций украинских защитников: возле Широкиного - из стрелкового оружия; окраины Опытного - из артиллерийских систем калибра 122 мм.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны один раз:

недалеко от населенного пункта Новгородское - из минометов калибра 120 мм", - говорится в отчете.