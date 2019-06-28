Трамп підняв тему українських моряків на зустрічі з Путіним - Пєсков
Президент РФ Володимир Путін "дав роз’яснення" президенту США Дональду Трампу щодо захоплених українських моряків під час зустрічі у п'ятницю.
Про це повідомив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков за підсумками зустрічі Трампа і Путіна, передає "Інтерфакс".
За його словами, Трамп на переговорах із Путіним підняв тему звільнення українських моряків.
"Ця тема зачіпалася, вона ставилася президентом Трампом. Президент Путін дав необхідні роз'яснення", - сказав Пєсков.
Він додав, що тема реалізації Росією проекту "Північний потік - 2" на зустрічі двох лідерів не обговорювалася.
Нагадаємо:
- Раніше повідомлялося, що під час зустрічі Путіна і Трампа на саміті G20 в Осаці обговорювалася, зокрема, тема України.
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