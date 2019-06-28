Трамп поднял тему украинских моряков на встрече с Путиным – Песков

Президент РФ Владимир Путин "дал пояснения" президенту США Дональду Трампу относительно захваченных украинских моряков во время встречи в пятницу.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков по итогам встречи Трампа и Путина, передает "Интерфакс".

По его словам, Трамп на переговорах с Путиным поднял тему освобождения украинских моряков.

"Эта тема затрагивалась, она ставилась президентом Трампом. Президент Путин дал необходимые разъяснения", - сказал Песков.

Он добавил, что тема реализации Россией проекта "Северный поток - 2" на встрече двух лидеров не обсуждалась.

Напомним: