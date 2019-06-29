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Війна на сході: 32 обстріли за добу, окупанти зазнали втрат

Субота, 29 червня 2019, 07:55

Минулої доби збройні формування Російської Федерації 32 рази порушили режим припинення вогню. З них 16 разів – із застосуванням заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 та 82 мм.

Про це повідомляє прес-центр ООС.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 13 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

- поблизу Широкиного – зі стрілецької зброї;
- біля Опитного – з артилерійських систем калібру 122 мм;
- три рази неподалік Авдіївки – з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем;
- тричі біля Водяного – зі станкового протитанкового гранатомету, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;
- два рази неподалік Лебединського – з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;
- в районі населеного пункту Піски – з автоматичного гранатомету;
- біля Талаківки – з ручного протитанкового гранатомету, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї
- околиці Мар’їнки – з 82 мм міномету.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції українських захисників були обстріляні 19 разів:

- район населеного пункту Новгородське – з міномету калібру 120 мм;
- тричі поблизу Кримського – з гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;
- чотири рази поряд Новолуганського – з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 82 мм та автоматичних гранатометів;
- чотири рази околиці Південного – з мінометів калібру 120 мм, гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
- неподалік Травневого – зі станкового протитанкового гранатомету та великокаліберного кулемету;
- район населеного пункту Золоте-4 – з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
- біля Світлодарська – з мінометів калібру 82 мм, станкового протитанкового гранатомету та стрілецької зброї;
- околиці Зайцевого – з автоматичних гранатометів;
- двічі неподалік Луганського- з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
- поблизу населеного пункту Нижньотепле – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

За минулу добу втрат серед українських військовослужбовців немає. Як повідомляється, на кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям. 

За даними розвідки 28 червня трьох окупантів знищено, та ще трьох поранено.

Від початку поточної доби, 29 червня, ворог один раз обстріляв позиції Об'єднаних сил.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" ворог здійснив один обстріл позицій українських захисників поблизу населеного пункту Новолуганське з мінометів калібру 82 мм.

Теми: ООСбойові дії
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