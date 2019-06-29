Война на востоке: 32 обстрела за сутки, оккупанты понесли потери

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Суббота, 29 июня 2019, 07:55

За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 32 раза нарушили режим прекращения огня. Из них 16 раз - с применением запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 13 раз обстрелял позиции Объединенных сил:

- вблизи Широкино - из стрелкового оружия;
- рядом опытных - из артиллерийских систем калибра 122 мм;
- три раза неподалеку Авдеевки - из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем;
- трижды рядом Водяного - с станковой противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;
- два раза неподалеку Лебединского - из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;
- в районе населенного пункта Пески - с автоматической гранатомета;
- около Талаковки - из ручного противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия
 - окрестности Марьинки - с 82 мм миномета.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции украинских защитников были обстреляны 19 раз:

- район населенного пункта Новгородское - с миномета калибра 120 мм;
- трижды вблизи Крымского - из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;
- четыре раза наряду Новолуганское - из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 82 мм и автоматических гранатометов;
- четыре раза окраине Южного - из минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
- неподалеку Майского - с станковой противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета;
- район населенного пункта Золотое-4 - из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- около Светлодарска - из минометов калибра 82 мм, станковой противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;
- окрестности зайцев - с автоматических гранатометов;
- дважды неподалеку Луганського- из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- вблизи населенного пункта Нижнетеплое - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

За минувшие сутки потерь среди украинских военнослужащих нет. Как сообщается, на каждый обстрел противник получил адекватный ответ по вооружению, не противоречащей Минским договоренностям.

По данным разведки 28 июня трое оккупантов уничтожены, и еще трое ранены.

С начала текущих суток, 29 июня, враг один раз обстрелял позиции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг совершил один обстрел позиций украинских защитников вблизи населенного пункта Новолуганское из минометов калибра 82 мм.

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Темы: ООС боевые действия


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