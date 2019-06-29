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У суді Одеси заперечують причетність судді до нападу на журналістів

Субота, 29 червня 2019, 14:40

Київський райсуд Одеси заперечує інформацію журналіста Романа Бочкали про причетність голови суду Сергія Чванкіна до нападу на знімальну групу проекту "Стоп корупції".

Відповідну заяву передала "Українській правді" прес-служба суду.

Там заявили, що інформаційний портал "Стопкор" "систематично поширює недостовірну інформацію" стосовно Чванкіна та членів його родини і що рішенням Овідіопольського райсуду Одеської області від 14.12.2018 інформація, яка поширюється виданням "Стопкор", визнана недостовірною та підлягає спростуванню.

"Інформація, оприлюднена журналістом Романом Бочкалою, є також неправдивою, направленою на дискредитацію голови суду Сергія Чванкіна в очах громадськості, носить замовний характер, та вже стала предметом судового розгляду", - заявили в суді.

Нагадаємо:

  • У четвер в Одесі невідомі молодики скоїли напад на автомобіль знімальної групи "Стоп корупції" і погрожували журналістам.
  • Поліція кваліфікувала подію за ч. 1 ст. 345-1 (погроза або насильство щодо журналіста) Кримінального кодексу України.

Українська правда

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Теми: ОдесасуднападЗМІ
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