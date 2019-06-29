У суді Одеси заперечують причетність судді до нападу на журналістів
Київський райсуд Одеси заперечує інформацію журналіста Романа Бочкали про причетність голови суду Сергія Чванкіна до нападу на знімальну групу проекту "Стоп корупції".
Відповідну заяву передала "Українській правді" прес-служба суду.
Там заявили, що інформаційний портал "Стопкор" "систематично поширює недостовірну інформацію" стосовно Чванкіна та членів його родини і що рішенням Овідіопольського райсуду Одеської області від 14.12.2018 інформація, яка поширюється виданням "Стопкор", визнана недостовірною та підлягає спростуванню.
"Інформація, оприлюднена журналістом Романом Бочкалою, є також неправдивою, направленою на дискредитацію голови суду Сергія Чванкіна в очах громадськості, носить замовний характер, та вже стала предметом судового розгляду", - заявили в суді.
Нагадаємо:
- У четвер в Одесі невідомі молодики скоїли напад на автомобіль знімальної групи "Стоп корупції" і погрожували журналістам.
- Поліція кваліфікувала подію за ч. 1 ст. 345-1 (погроза або насильство щодо журналіста) Кримінального кодексу України.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua