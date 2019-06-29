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В суде Одессы отрицают причастность судьи к нападению на журналистов

Суббота, 29 июня 2019, 14:40

Киевский райсуд Одессы отрицает информацию журналиста Романа Бочкалы о причастности председателя суда Сергея Чванкина к нападению на съемочную группу проекта "Стоп коррупции".

Соответствующее заявление передала "Украинской правде" пресс-служба суда.

Там заявили, что информационный портал "Стопкор" "систематически распространяет недостоверную информацию" о Чванкине и членах его семьи и решением Овидиопольского райсуда Одесской области от 14.12.2018 информация, распространяемая изданием "Стопкор", признана недостоверной и подлежит опровержению.

"Информация, обнародованная журналистом Романом Бочкалой, также ложная, направленная на дискредитацию председателя суда Сергея Чванкина в глазах общественности, носит заказной характер, и уже стала предметом судебного разбирательства", - заявили в суде.

Напомним:

  • В четверг в Одессе неизвестные совершили нападение на автомобиль съемочной группы "Стоп коррупции" и угрожали журналистам.
  • Полиция квалифицировала произошедшее по ч. 1 ст. 345-1 (угроза или насилие в отношении журналиста) Уголовного кодекса Украины.

Украинская правда
Темы: ОдессасуднападениеСМИ
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