Десантний корабель ВМС США зайшов у порт Одеси: навчання Sea Breeze

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Субота, 29 червня 2019, 17:37

Транспортно-десантний корабель США USNS Yuma увійшов в порт Одеси.

Як повідомляє "Думська", за ніч корабель перетнув Чорне море і близько 11:00 29 червня ошвартувався біля причалу 1к.

"Yuma доставив в Україну підрозділ американських морських піхотинців, які візьмуть участь у міжнародних військово-морських навчаннях Sea Breeze-2019. Найближчим часом у порт зайде ще один корабель ВМС США - ракетний есмінець USS Carney DDG64", - йдеться у повідомленні.

 
фото - Думская 

USNS Yuma - транспорт класу Spearhead, може взяти на борт понад 300 морських піхотинців і близько 550 тонн різного спорядження, зокрема бойову техніку і танки, є вертолітний майданчик. Осадка дозволяє діяти на мілководді.

Як повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на 6-й оперативний флот ВМС США, у суботу USS Carney почав проходження протоки Дарданелли на шляху до Чорного моря. 

"Carney розпочав своє заходження у Чорне море з метою зміцнення регіональної стабільності на морі та участі в навчанні Sea Breeze 2019", - йдеться у повідомленні флоту.

Есмінець оснащено крилатими ракетами Tomahawk із дальністю дії 1,6 тис. км. 

Нагадаємо,

  • У навчаннях Sea Breeze-2019, які стартують 1 липня,  візьмуть участь кораблі ВМС США, України, Болгарії, Румунії, Туреччини, а також Грузії. Загалом у навчаннях буде задіяно близько 900 військовослужбовців. 

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Теми: США Україна Одеса флот


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