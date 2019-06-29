Десантний корабель ВМС США зайшов у порт Одеси: навчання Sea Breeze

Транспортно-десантний корабель США USNS Yuma увійшов в порт Одеси.

Як повідомляє "Думська", за ніч корабель перетнув Чорне море і близько 11:00 29 червня ошвартувався біля причалу 1к.

"Yuma доставив в Україну підрозділ американських морських піхотинців, які візьмуть участь у міжнародних військово-морських навчаннях Sea Breeze-2019. Найближчим часом у порт зайде ще один корабель ВМС США - ракетний есмінець USS Carney DDG64", - йдеться у повідомленні.

фото - Думская

USNS Yuma - транспорт класу Spearhead, може взяти на борт понад 300 морських піхотинців і близько 550 тонн різного спорядження, зокрема бойову техніку і танки, є вертолітний майданчик. Осадка дозволяє діяти на мілководді.

Як повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на 6-й оперативний флот ВМС США, у суботу USS Carney почав проходження протоки Дарданелли на шляху до Чорного моря.

"Carney розпочав своє заходження у Чорне море з метою зміцнення регіональної стабільності на морі та участі в навчанні Sea Breeze 2019", - йдеться у повідомленні флоту.

Есмінець оснащено крилатими ракетами Tomahawk із дальністю дії 1,6 тис. км.

Нагадаємо,