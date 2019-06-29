Десантный корабль ВМС США зашел в порт Одессы: учения Sea Breeze

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Суббота, 29 июня 2019, 17:37

Транспортно-десантный корабль США USNS Yuma вошел в порт Одессы. 

Как сообщает "Думская", за ночь корабль пересек Черное море и около 11:00 29 июня ошвартовался у причала 1к.

"Yuma доставил в Украину подразделение американских морских пехотинцев, которые примут участие в международных военно-морских учениях "Си Бриз-2019". В ближайшее время в порт зайдет еще один корабль ВМС США - ракетный эсминец USS Carney DDG64", - отмечается в сообщении. 

 
фото - Думская 

USNS Yuma — транспорт класса Spearhead, может взять на борт больше 300 морпехов и около 550 тонн различного снаряжения, в т.ч. боевую технику и танки, есть вертолетная площадка. Осадка позволяет действовать на мелководье. 

Как сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на 6-й оперативный флот ВМС США, в субботу USS Carney начал прохождение пролива Дарданеллы на пути в Черное море.

"Carney начал свой заход в Черное море с целью укрепления региональной стабильности на море и участия в учениях Sea Breeze 2019", - говорится в сообщении флота.

Эсминец оснащен крылатыми ракетами Tomahawk с дальностью действия 1,6 тыс. км. 

Напомним,

  • В учениях Sea Breeze-2019, которые стартуют 1 июля, примут участие корабли ВМС США, Украины, Болгарии, Румынии, Турции, а также Грузии. Всего в них будут задействованы около 900 военнослужащих.

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Темы: США Украина Одесса флот


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