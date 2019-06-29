Бойовики ОРДО обстріляли будинки у Пікузах, намагаються звинуватити ООС - штаб

У штабі операції Об'єднаних сил заявляють, що ООС не причетні до обстрілу будинків у н.п.Пікузи на території, непідконтрольній уряду України.

Про це йдеться у повідомленні прес-центру штабу ООС, яке оприлюднено ввечері 29 червня.

"У щоденному звіті СММ ОБСЄ опубліковано інформацію про факт обстрілу будинків у Пікузах. ... 26 червня спостерігачі прибули на місце події, де у дворі Будинку культури зафіксували чотири величезні вирви. Від осколків була посічена стіна цієї ж двоповерхової будівлі", - йдеться у повідомленні.

На думку представників Місії, вирви утворилися внаслідок розриву мінометних мін 82-мм калібру, начебто випущених із західного напрямку.

"Поряд з тим, на вул.Ахматової 37, на подвір’ї співробітники патруля СММ виявили підривник і хвостовик реактивної гранати. Від ударної хвилі у нежитловому будинку були пошкоджені вікна і віконні ставні. Зі слів місцевих мешканців, обстріл стався вранці 26 червня", - додали у штабі.

На підставі даних української сторони СЦКК, вогнева активність підрозділів ЗСУ та збройних формувань РФ в районі населеного пункту Пікузи вказує на те, що 26 червня противник двічі відкривав вогонь, а саме о 17:40 та 18:25.

"Українські підрозділи вогонь у відповідь не відкривали. Враховуючи зазначені часові показники, причетність українських армійців до даного інциденту не підтверджується", - зазначили у штабі ООС і додали, що провокаційні обстріли з боку збройних формувань РФ "спрямовані виключно на дискредитацію підрозділів Об’єднаних сил в очах мирного населення".