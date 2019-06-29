Боевики ОРДО обстреляли дома в Пикузах, пытаются обвинить ООС - штаб

В штабе операции Объединенных сил заявляют, что ООС не причастны к обстрелу домов в н.п.Пикузы на территории, неподконтрольной правительству Украины.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба ООС, которое обнародовано вечером 29 июня.

"В ежедневном отчете СММ ОБСЕ опубликована информация о факте обстрела домов в Пикузах. ... 26 июня наблюдатели прибыли на место события, где во дворе Дома культуры зафиксировали четыре огромные воронки. От осколков была иссеченная стена этого же двухэтажного здания", - говорится в сообщении.

По мнению представителей Миссии, воронки образовались в результате разрыва минометных мин 82 мм калибра, якобы выпущенных с западного направления.

"Вместе с тем на ул.Ахматовой 37, во дворе сотрудники патруля СММ обнаружили взрыватель и хвостовик реактивной гранаты. От ударной волны в нежилом доме были повреждены окна и оконные ставни. По словам местных жителей, обстрел произошел утром 26 июня", - добавили в штабе.

На основании данных украинской стороны СЦКК, огневая активность подразделений ВСУ и вооруженных формирований РФ в районе населенного пункта Пикузы указывает на то, что 26 июня противник дважды открывал огонь, а именно в 17:40 и 18:25.

"Украинские подразделения огонь в ответ не открывали. Учитывая указанные временные показатели, причастность украинских военных к данному инциденту не подтверждается", - отметили в штабе ООС и добавили, что провокационные обстрелы со стороны вооруженных формирований РФ "направлены исключительно на дискредитацию подразделений Объединенных сил в глазах мирного населения".