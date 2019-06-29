У суботу на Донбасі 11 обстрілів та один поранений військовий

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Субота, 29 червня 2019, 20:09

У суботу бойовики ОРДЛО порушили режим припинення вогню 11 разів, внаслідок обстрілів поранень зазнав один український військовослужбовець.

Про це ввечері 29 червня повідомили у прес-центрі штабу Операції об'єднаних сил.

Позиції українських військових було обстріляно із застосуванням заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 та 82 мм, гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

За даними штабу, обстріли велися поблизу н.п. Гранітне, біля Опитного, н.п. Зайцеве, Залізне, Новолуганське, Байрак.  Також обстріляно було район н.п. Майорськ та Зайцеве. 

Українська правда

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Теми: ООС ОРДЛО Мінські угоди


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