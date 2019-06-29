В субботу на Донбассе 11 обстрелов и один раненый военный

В субботу боевики ОРДЛО нарушили режим прекращения огня 11 раз, в результате обстрелов ранения получил один украинский военнослужащий.

Об этом вечером 29 июня, сообщили в пресс-центре штаба Операции объединенных сил.

Позиции украинских военных были обстреляны с применением запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

По данным штаба, обстрелы велись вблизи н.п. Гранитное, возле Опытного, Зайцево, Железного, Новолуганского и Байрака. Также боевики обстреляои район н.п. Майорское и Зайцево.