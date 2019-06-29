Бойовики скидають гранати з безпілотників біля Маріуполя - Міноборони

12084 перегляди
Субота, 29 червня 2019, 20:58

На підступах до Маріуполя підрозділи російсько-окупаційних військ використовують безпілотники для вогневого впливу на позиції бійців ЗСУ. 

Про це повідомляють у Міноборони з посиланням на дані бійців Збройних Сил України.

"Противник використовує безпілотні літальні апарати для скидання гранат ВОГ-17М на оборонні укріплення підрозділів Об’єднаних сил, намагаючись застати військовослужбовців ЗС України зненацька", - зазначають у МОУ.

"Такі дії окупанта є доволі небезпечними, тож українські військові ведуть посилене спостереження та вживають дієвих заходів з метою боротьби з ворожими квадрокоптерами", - йдеться у повідомленні.

Українська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: ОРДЛО Донбас Мінські угоди


powered by lun.ua
Матеріали за темою
У суботу на Донбасі 11 обстрілів та один поранений військовий 29 червня 2019, 20:09
Бойовики ОРДО обстріляли будинки у Пікузах, намагаються звинуватити ООС - штаб 29 червня 2019, 19:00
Одного зі звільнених з полону бойовиків забрали в СБУ, прокуратуру, поліцію і відпустили 29 червня 2019, 16:59
Усі новини
Головні новини
Трамп потис руку Кім Чен Ину і перетнув межу демілітаризованої зони КНДР
Кучма: Попередньо, РФ відвела озброєння біля Станиці Луганської. В ОБСЄ мають підтвердити
Окупанти не виконують домовленості і не відводять свої війська від Станиці Луганської
Клімкін про повернення РФ в ПАРЄ: Головна проблема навіть не в цьому
Усі новини
Культура

Історія українця і найшвидшого піаніста світу

психологія

Як чоловікам привабити жінок

здоров'я

Роботу треба лишати на роботі