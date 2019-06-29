Бойовики скидають гранати з безпілотників біля Маріуполя - Міноборони

На підступах до Маріуполя підрозділи російсько-окупаційних військ використовують безпілотники для вогневого впливу на позиції бійців ЗСУ.

Про це повідомляють у Міноборони з посиланням на дані бійців Збройних Сил України.

"Противник використовує безпілотні літальні апарати для скидання гранат ВОГ-17М на оборонні укріплення підрозділів Об’єднаних сил, намагаючись застати військовослужбовців ЗС України зненацька", - зазначають у МОУ.

"Такі дії окупанта є доволі небезпечними, тож українські військові ведуть посилене спостереження та вживають дієвих заходів з метою боротьби з ворожими квадрокоптерами", - йдеться у повідомленні.