Боевики сбрасывают гранаты с беспилотников возле Мариуполя - Минобороны

На подступах к Мариуполю подразделения российско-оккупационных войск используют беспилотники для огневого воздействия на позиции бойцов ВСУ.

Об этом сообщают в Минобороны со ссылкой на данные бойцов Вооруженных Сил Украины.

"Противник использует беспилотные летательные аппараты для сброса гранат ВОГ-17М на оборонительные укрепления подразделений Объединенных сил, пытаясь застать военнослужащих ВС Украины врасплох", - отмечают в МОУ.

"Такие действия оккупанта являются довольно опасными, поэтому украинские военные ведут усиленное наблюдение и принимают действенные меры для борьбы с вражескими квадрокоптерами", - говорится в сообщении.