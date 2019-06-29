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Боевики сбрасывают гранаты с беспилотников возле Мариуполя - Минобороны

Суббота, 29 июня 2019, 20:58

На подступах к Мариуполю подразделения российско-оккупационных войск используют беспилотники для огневого воздействия на позиции бойцов ВСУ.

Об этом сообщают в Минобороны со ссылкой на данные бойцов Вооруженных Сил Украины.

"Противник использует беспилотные летательные аппараты для сброса гранат ВОГ-17М на оборонительные укрепления подразделений Объединенных сил, пытаясь застать военнослужащих ВС Украины врасплох", - отмечают в МОУ.

"Такие действия оккупанта являются довольно опасными, поэтому украинские военные ведут усиленное наблюдение и принимают действенные меры для борьбы с вражескими квадрокоптерами", - говорится в сообщении.

Украинская правда
Темы: ОРДЛОДонбассМинские соглашения
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