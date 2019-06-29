Клімкін про повернення РФ в ПАРЄ: Головна проблема навіть не в цьому

Глава МЗС Павло Клімкін заперечив тезу про ймовірну домовленість щодо повернення Росії в ПАРЄ в обмін на звільнення українських полонених і заявив, що головна проблема - "навіть не у цьому".

"Багато пишуть про ймовірний розмін між Європою та Росією: повернення Росії в ПАРЄ на можливе звільнення наших в’язнів. Зрада Європи нам всім болить. Але не ведіться на це. Не шукайте такого роду "логічних" виправдань", - заявив Клімкін на своїй сторінці у Facebook ввечері 29 червня.

"Насправді головна проблема навіть не в цьому. Найгірше буде, якщо Росія та Європа вирішать, що вони можуть домовитися за нашою спиною і спробують нав’язати нам чужу стратегію і тактику", - заявив глава МЗС.

Він додав, що "недосвідченість нової команди" сприяє тому, що "дії будуть російські, а Європа буде спостерігати", а не ділити відповідальність і дії, оскільки Україна є спільним сусідством Росії та Європи.

"Економічний маневр у нас майже відсутній. І ми вже не встигнемо озирнутися, як відверту капітуляцію нам намагатимуться представити як довгоочікувану перемогу. Якщо так трапиться, опинимося на два покоління у "сірій" буферній зоні", - спрогнозував глава МЗС.

Клімкін також заявив, що долю України мають вирішувати лише українці.

"І рішення, якими б складними вони не були, маємо приймати ми самі. Інші будуть нам допомагати лише якщо у нас будуть власні розум та тверда, навіть дуже жорстка воля відстоювати свою позицію", - підсумував він.

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