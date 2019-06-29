Клімкін про повернення РФ в ПАРЄ: Головна проблема навіть не в цьому

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Субота, 29 червня 2019, 22:43

Глава МЗС Павло Клімкін заперечив тезу про ймовірну домовленість щодо повернення Росії в ПАРЄ в обмін на звільнення українських полонених і заявив, що головна проблема - "навіть не у цьому". 

"Багато пишуть про ймовірний розмін між Європою та Росією: повернення Росії в ПАРЄ на можливе звільнення наших в’язнів. Зрада Європи нам всім болить. Але не ведіться на це. Не шукайте такого роду "логічних" виправдань", - заявив Клімкін на своїй сторінці у Facebook ввечері 29 червня. 

"Насправді головна проблема навіть не в цьому. Найгірше буде, якщо Росія та Європа вирішать, що вони можуть домовитися за нашою спиною і спробують нав’язати нам чужу стратегію і тактику", - заявив глава МЗС. 

Він додав, що "недосвідченість нової команди" сприяє тому, що "дії будуть російські, а Європа буде спостерігати", а не ділити відповідальність і дії, оскільки Україна є спільним сусідством Росії та Європи.

"Економічний маневр у нас майже відсутній. І ми вже не встигнемо озирнутися, як відверту капітуляцію нам намагатимуться представити як довгоочікувану перемогу. Якщо так трапиться, опинимося на два покоління у "сірій" буферній зоні", - спрогнозував глава МЗС. 

Клімкін також заявив, що долю України мають вирішувати лише українці.

"І рішення, якими б складними вони не були, маємо приймати ми самі. Інші будуть нам допомагати лише якщо у нас будуть власні розум та тверда, навіть дуже жорстка воля відстоювати свою позицію", - підсумував він. 

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Нагадаємо,

  • 26 червня Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила рішення про підтвердження повноважень делегації РФ без обмежень, попри порушення принципів Ради Європи.
  • Представники 7 держав-членів Ради Європи в ПАРЄ оголосили про спільні дії на знак протесту проти безумовного повернення росіян.

Українська правда

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Теми: полонені ПАРЄ Росія Клімкін


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