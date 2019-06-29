Климкин о возвращении РФ в ПАСЕ: Главная проблема даже не в этом

Глава МИД Павел Климкин опроверг тезис о вероятной договоренность о возвращении России в ПАСЕ в обмен на освобождение украинских пленных и заявил, что главная проблема - "даже не в этом".

"Многие пишут о вероятном размене между Европой и Россией: возвращение России в ПАСЕ на возможное освобождение наших заключенных. Предательство Европы нам всем доставило боль. Но не ведитесь на это. Не ищите такого рода "логических" оправданий", - заявил Климкин на своей странице в Facebook вечером 29 июня.

"На самом деле главная проблема даже не в этом. Хуже будет, если Россия и Европа решат, что они могут договориться за нашей спиной и попытаются навязать нам чужую стратегию и тактику", - заявил глава МИД.

Он добавил, что "неопытность новой команды" способствует тому, что "действия будут российские, а Европа будет наблюдать", а не делить ответственность и действия, поскольку Украина является общим соседством России и Европы.

"Экономический маневр у нас почти отсутствует. И мы уже не успеем оглянуться, как откровенную капитуляцию нам пытаться представить как долгожданную победу. Если так случится, окажемся на два поколения в "серой" буферной зоне", - спрогнозировал глава МИД.

Климкин также заявил, что судьбу Украины должны решать только украинцы.

"И решение, какими бы сложными они ни были, должны принимать мы сами. Другие будут нам помогать только если у нас будут собственные ум и твердая, даже очень жесткая воля отстаивать свою позицию", - подытожил он.