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Геращенко різко відповіла Тимошенко на "чистий лист із Росією"

Понеділок, 3 червня 2019, 12:32

Віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко обурилася заявою лідера "Батьківщини" Юлії Тимошенко про необхідність почати переговори з Росією з чистого аркуша, оскільки Мінські домовленості зайшли у глухий кут.

Про це вона сказала на засіданні погоджувальної ради 3 червня.

"Я думаю, не тільки я з подивом почула тільки що, що нас закликають до чистого листа з людиною, яка поставила 1 березня 2014 року на голосування питання щодо введення військ в Україну і, як на мене, є військовим злочинцем, причетним до того, що у нас було відшматовано Крим і частину Донбасу (мова про спікера Ради Федерації РФ Валентину Матвієнко – ред.)", - сказала Геращенко і дуже виразно подивилася на Тимошенко.

Вона нагадала, що Матвієнко перебуває у санкційних списках ЄС, більше того, є рішення Верховної  Ради про незаконність виборів до Держдуми Росії, бо вони проходили і в окупованому Криму.

"Хочу нагадати, що за це рішення голосували в тому числі народні депутати фракції, лідерка якої зараз цитує нам злочинницю, яка голосувала за введення військ в Україну", - сказала віце-спікер Ради.

На це Тимошенко хотіла щось відповісти, але Геращенко відповіла досить різко:

"Я би просила мене не перебивати і не пробувати мене принижувати. Розумію, що розпочався кастинг на посаду прем’єр-міністра, але не треба принижувати свою людську гідність у цьому кастингу, а мене вам принизити не вдасться".

"Тепер щодо Мінська. Ви знаєте, ті люди, які закликають з чистого листа з Росією розпочати переговори, вони найменше хочуть, щоб там були Мінські угоди. Бо мінус Мінські угоди, то мінус санкції", - додала Геращенко.

Вона нагадала, що завдяки роботі в мінських групах вдалося звільнити понад 150 заручників Кремля, а з початку війни знайти тіла або звільнити більше 3 тисяч осіб.

"Навіть, якби нам вдалося звільнити одну людина, це вже була би велика радість. Це важко зрозуміти людям, які жодним чином ніколи були до того причетні", - відрізала Геращенко.

Вона визнає, що Мінський процес перебуває у серйозній стагнації.

"Але точно не через українську переговорну позицію. І коли тут сьогодні намагаються принизити Україну – це дуже неправильно", - обурилася віце-спікер.

Геращенко додала, що попри опозиційність до нового президента Володимира Зеленського, вона завжди допомагатиме "витягти кожну людину".  

Нагадаємо:

  • Наприкінці травня спікер Ради Федерації РФ Валентина Матвієнко заявила, що Москва готова працювати над відновленням добросусідських відносин з Києвом і чекає відповідних кроків від президента Володимира Зеленського та Верховної Ради.
  • 3 червня лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко заявила, що Україна має почати переговори з Росією з чистого аркуша, оскільки Мінські домовленості зайшли у глухий кут.

Ірина Балачук, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: ГеращенкоТимошенкоРосія
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