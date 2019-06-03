Людина Зеленського в СБУ: Більше ніяких кришувальників і смотрящих

Президент Володимир Зеленський доручив Службі безпеки боротися з корупцією, незважаючи на прізвища фігурантів.

Про це розповів на брифінгу перший заступник голови СБУ Іван Баканов, який виконує обов’язки голови спецслужби на час відпустки Василя Грицака.

"Сьогодні відбувалася зустріч із президентом України – і президент поставив перед Службою досить чітку задачу", – повідомив він на брифінгу опівдні 3 червня.

"Перше – це здолати корупцію, яку президент вважає основною бідою України, оскільки саме вона не дає можливості справедливо розподіляти основні соціальні блага, такі як справедливість і безпека", – заявив Баканов.

"Більше не буде ніяких "кришувальників", ніяких "смотрящих" ні за якими бізнесами й тіньовими оборудками. Наше завдання – вивести тіньовий бізнес із тіні. Тому що саме він є кормовою базою для корупцією", – пообіцяв він

Баканов пообіцяв: "Більше Служба не буде взагалі оглядатися ні на які прізвища. Ми будемо діяти рішучо і впевнено, виключно у межах і у спосіб, передбачений законом".

Він також зазначив, що отримав допуск до державної таємниці і зараз вивчає стан справ, які вела СБУ, – і зможе трохи пізніше відзвітувати по них.

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