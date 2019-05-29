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ЗМІ: Грицак йде у відпустку, т.в.о. глави СБУ – Баканов

Середа, 29 травня 2019, 21:54

Іван Баканов із понеділка, 3 червня, тимчасово виконує обов'язки глави Служби безпеки України, а Василь Грицак буде у відпустці.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на джерела в спецслужбі.

"З понеділка Грицак перебуває у відпустці. Тимчасовий виконувач обов'язків глави СБУ - Баканов", - сказали в СБУ.

При цьому співрозмовник агентства нагадав, що за процедурою перший заступник призначається т.в.о. на час перебування глави служби у відпустці.

Коли Грицак планує повернутися з відпустки, в спецслужбі не уточнили.

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Нагадаємо:

  • Президент Володимир Зеленський призначив першим заступником голови Служби безпеки України очільника партії "Слуга народу" Івана Баканова.
  • 20 травня голова Служби безпеки України Василь Грицак заявив, що він, його заступники та члени команди подадуть на розгляд новообраному президенту Володимиру Зеленському рапорти про своє звільнення.
  • Поки президент і Верховна Рада у визначеному Конституцією порядку не вирішить питання, хто має очолювати СБУ, діючий склад відомства продовжить працювати.
  • 21 травня Зеленський видав указ про розпуск Ради. Згідно з указом, вибори до парламенту відбудуться 21 липня 2019 року.
  • Раніше цю посаду займав Павло Демчина, якого звільнили 18 травня.
  • НАБУ розслідувало можливе незаконне збагачення і зловживання службовим становищем Павлом Демчиною.   

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Теми: СБУ
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