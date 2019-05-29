ЗМІ: Грицак йде у відпустку, т.в.о. глави СБУ – Баканов

7822 перегляди
Середа, 29 травня 2019, 21:54

Іван Баканов із понеділка, 3 червня, тимчасово виконує обов'язки глави Служби безпеки України, а Василь Грицак буде у відпустці.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на джерела в спецслужбі.

"З понеділка Грицак перебуває у відпустці. Тимчасовий виконувач обов'язків глави СБУ - Баканов", - сказали в СБУ.

При цьому співрозмовник агентства нагадав, що за процедурою перший заступник призначається т.в.о. на час перебування глави служби у відпустці.

Коли Грицак планує повернутися з відпустки, в спецслужбі не уточнили.

Читайте також: Зе!Банкова. Кого Зеленський призначив в Адміністрацію президента

Нагадаємо:

  • Президент Володимир Зеленський призначив першим заступником голови Служби безпеки України очільника партії "Слуга народу" Івана Баканова.
  • 20 травня голова Служби безпеки України Василь Грицак заявив, що він, його заступники та члени команди подадуть на розгляд новообраному президенту Володимиру Зеленському рапорти про своє звільнення.
  • Поки президент і Верховна Рада у визначеному Конституцією порядку не вирішить питання, хто має очолювати СБУ, діючий склад відомства продовжить працювати.
  • 21 травня Зеленський видав указ про розпуск Ради. Згідно з указом, вибори до парламенту відбудуться 21 липня 2019 року.
  • Раніше цю посаду займав Павло Демчина, якого звільнили 18 травня.
  • НАБУ розслідувало можливе незаконне збагачення і зловживання службовим становищем Павлом Демчиною.   

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: СБУ


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Рік після "вбивства" Бабченка: що відомо про слідство і підозрюваних 28 травня 2019, 18:50
ЦПК закликав креатуру Зеленського розсекретити декларації керівників СБУ 28 травня 2019, 13:41
Рік від кривавого нападу на Стерненка: деякі докази "загубилися" 24 травня 2019, 12:01
Усі новини
Головні новини
Кононенко заявив, що вийшов з партії Порошенка
З’явився текст законопроекту Зеленського про імпічмент
Зеленський знайшов заміну керівнику УДО Гелетею
"Слуга народу" набирає кандидатів у депутати
Усі новини
здоров'я

Як завагітніти?

опитування

Кожна друга українка не знає, що можна, а чого не можна робити під час менструації

Досвід

Гурт ADAM. Як вмовити дружину танцювати на сцені