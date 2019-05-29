ЗМІ: Грицак йде у відпустку, т.в.о. глави СБУ – Баканов

Іван Баканов із понеділка, 3 червня, тимчасово виконує обов'язки глави Служби безпеки України, а Василь Грицак буде у відпустці.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на джерела в спецслужбі.

"З понеділка Грицак перебуває у відпустці. Тимчасовий виконувач обов'язків глави СБУ - Баканов", - сказали в СБУ.

При цьому співрозмовник агентства нагадав, що за процедурою перший заступник призначається т.в.о. на час перебування глави служби у відпустці.

Коли Грицак планує повернутися з відпустки, в спецслужбі не уточнили.

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