Зеленський вніс подання на звільнення Клімкіна, Полторака і Грицака

Президент Володимир Зеленський 30 травня вніс до Верховної Ради подання про звільнення з посад двох міністрів і голови Служби безпеки.

Про це повідомляє офіційний сайт глави держави.

Так, Зеленський просить звільнити Павла Клімкіна з посади міністра закордонних справ, Степана Полторака – з посади міністра оборони. Третє подання стосується звільнення Василя Грицака з посади голови СБУ.

У поданнях зазначається, що глава держави діє на підставі Конституції та відповідних законів України. Президент наполягає на невідкладному розгляді парламентом цих питань.

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