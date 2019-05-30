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Зеленський вніс подання на звільнення Клімкіна, Полторака і Грицака

Четвер, 30 травня 2019, 13:55
Зеленський вніс подання на звільнення Клімкіна, Полторака і Грицака

Президент Володимир Зеленський 30 травня вніс до Верховної Ради подання про звільнення з посад двох міністрів і голови Служби безпеки.

Про це повідомляє офіційний сайт глави держави.

Так, Зеленський просить звільнити Павла Клімкіна з посади міністра закордонних справ, Степана Полторака – з посади міністра оборони. Третє подання стосується звільнення Василя Грицака з посади голови СБУ.

У поданнях зазначається, що глава держави діє на підставі Конституції та відповідних законів України. Президент наполягає на невідкладному розгляді парламентом цих питань.

Нагадаємо:

  • 17 травня глава МЗС Павло Клімкін заявив, що подає у відставку з посади міністра закордонних справ, та буде балотуватися до парламенту.
  • Він також розповів про "дуже добрі" переговори з Зеленським, втім, запевнив, що наразі не планує працювати міністром разом з новим президентом.
  • Міністр оборони Степан Полторак подав у відставку після того, як відрапортував на урочистій інавгураційній церемонії новому президенту.
  • Голова Служби безпеки Василь Грицак заявив, що 20 травня він, його заступники та члени команди подадуть на розгляд Зеленському рапорти про своє звільнення.
  • Наразі Грицак перебуває у відпустці, його обов’язки тимчасово виконує призначений президентом перший заступник голови Служби безпеки екс-очільник партії "Слуга народу" Іван Баканов.

"Українська правда" у Threads

Теми: Зеленський
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