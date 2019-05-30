Зеленський вніс подання на звільнення Клімкіна, Полторака і Грицака
Четвер, 30 травня 2019, 13:55
Президент Володимир Зеленський 30 травня вніс до Верховної Ради подання про звільнення з посад двох міністрів і голови Служби безпеки.
Про це повідомляє офіційний сайт глави держави.
Так, Зеленський просить звільнити Павла Клімкіна з посади міністра закордонних справ, Степана Полторака – з посади міністра оборони. Третє подання стосується звільнення Василя Грицака з посади голови СБУ.
У поданнях зазначається, що глава держави діє на підставі Конституції та відповідних законів України. Президент наполягає на невідкладному розгляді парламентом цих питань.
Нагадаємо:
- 17 травня глава МЗС Павло Клімкін заявив, що подає у відставку з посади міністра закордонних справ, та буде балотуватися до парламенту.
- Він також розповів про "дуже добрі" переговори з Зеленським, втім, запевнив, що наразі не планує працювати міністром разом з новим президентом.
- Міністр оборони Степан Полторак подав у відставку після того, як відрапортував на урочистій інавгураційній церемонії новому президенту.
- Голова Служби безпеки Василь Грицак заявив, що 20 травня він, його заступники та члени команди подадуть на розгляд Зеленському рапорти про своє звільнення.
- Наразі Грицак перебуває у відпустці, його обов’язки тимчасово виконує призначений президентом перший заступник голови Служби безпеки екс-очільник партії "Слуга народу" Іван Баканов.