Зеленський призначив очільника "Слуги народу" першим заступником глави СБУ

Президент Володимир Зеленський призначив першим заступником голови Служби безпеки України очільника партії "Слуга народу" Івана Баканова.

Відповідний указ 22 травня опублікували на сайті президента.

"Призначити Баканова Івана Геннадійовича першим заступником голови Служби безпеки України — начальником головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю центрального управління Служби безпеки", - йдеться в указі №316.

Баканов був керівником штабу Зеленського та відповідальним за взаємодію з Верховною Радою.

Він був членом команди Зеленського, яку він представив 19 квітня.

Баканов є залаштунковою частиною "95 кварталу".

До виборів він працював головним юристом "Кварталу" та паралельно з 2017 року очолив партію "Слуга народу".

Із Зеленським Баканов дружить ще з дитинства.

"Ми з ним виросли в одному під'їзді. Це моя команда", – розповідав кандидат у президенти в інтерв'ю "Українській правді" про керівника свого штабу.

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