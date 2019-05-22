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Зеленський призначив очільника "Слуги народу" першим заступником глави СБУ

Середа, 22 травня 2019, 12:29
Зеленський призначив очільника Слуги народу першим заступником глави СБУ
Іван Баканов

Президент Володимир Зеленський призначив першим заступником голови Служби безпеки України очільника партії "Слуга народу" Івана Баканова.

Відповідний указ 22 травня опублікували на сайті президента.

"Призначити Баканова Івана Геннадійовича першим заступником голови Служби безпеки України — начальником головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю центрального управління Служби безпеки", - йдеться в указі №316.

Баканов був керівником штабу Зеленського та відповідальним за взаємодію з Верховною Радою.

Він був членом команди Зеленського, яку він представив 19 квітня. 

Баканов є залаштунковою частиною "95 кварталу".

До виборів він працював головним юристом "Кварталу" та паралельно з 2017 року очолив партію "Слуга народу".

Із Зеленським Баканов дружить ще з дитинства.

"Ми з ним виросли в одному під'їзді. Це моя команда", – розповідав кандидат у президенти в інтерв'ю "Українській правді" про керівника свого штабу.

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Нагадаємо:

  • 20 травня голова Служби безпеки України Василь Грицак заявив, що він, його заступники та члени команди подадуть на розгляд новообраному президенту Володимиру Зеленському рапорти про своє звільнення.
  • Поки президент і Верховна Рада у визначеному Конституцією порядку не вирішить питання, хто має очолювати СБУ, діючий склад відомства продовжить працювати.
  • 21 травня Зеленський видав указ про розпуск Ради. Згідно з указом, вибори до парламенту відбудуться 21 липня 2019 року.
  • Раніше цю посаду займав Павло Демчина, якого звільнили 18 травня.
  • НАБУ розслідувало можливе незаконне збагачення і зловживання службовим становищем Павлом Демчиною.   

Українська правда

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Теми: ЗеленськийпрезидентСБУ
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