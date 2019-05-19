Марчук припинив діяльність у Мінському процесі

Представник України в Тристоронній контактній групі у Мінську Євген Марчук завершив свою діяльність у Мінському процесі.

Про це він повідомив у неділю в Facebook.

"Друзі, маю повідомити вам новину. Сьогодні, 19 травня 2019, я зупинив свою чотирирічну волонтерську діяльність у Мінському процесі", - написав Марчук.

Разом з тим, президент Петро Порошенко своїм розпорядженням від 19 травня звільнив Марчука від виконання обов'язків представляти Україну у Тристоронній контактній групі.

"Увільнити Марчука Євгена Кириловича від виконання обов'язків представляти Україну у Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях", - йдеться у розпорядженні.

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