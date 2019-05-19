Марчук припинив діяльність у Мінському процесі
Неділя, 19 травня 2019, 21:14
Представник України в Тристоронній контактній групі у Мінську Євген Марчук завершив свою діяльність у Мінському процесі.
Про це він повідомив у неділю в Facebook.
"Друзі, маю повідомити вам новину. Сьогодні, 19 травня 2019, я зупинив свою чотирирічну волонтерську діяльність у Мінському процесі", - написав Марчук.
Разом з тим, президент Петро Порошенко своїм розпорядженням від 19 травня звільнив Марчука від виконання обов'язків представляти Україну у Тристоронній контактній групі.
"Увільнити Марчука Євгена Кириловича від виконання обов'язків представляти Україну у Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях", - йдеться у розпорядженні.
Нагадаємо:
- Президент Петро Порошенко призначив Євгена Марчука представником України в Тристоронній контактній групі з урегулювання ситуації на Донбасі 22 листопада 2018 року після того, як з цієї посади пішов Леонід Кучма.
- До цього Марчук був представником України в підгрупі з безпеки Тристоронньої контактної групи в Мінську.