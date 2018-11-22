Порошенко знайшов заміну Кучмі у Мінську

Президент Петро Порошенко призначив Євгена Марчука представником України в Тристоронній контактній групі з урегулювання ситуації на Донбасі.

Про це повідомила перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко у Facebook.

"Євгеній Кирилович всі ці важкі роки гідно представляв Україну в безпековій групі. Він добре орієнтується в проблематиці мінських переговорів і жорстко відстоюватиме національні інтереси України", - написала Геращенко.

Нагадаємо, представником України в ТКГ був другий президент України Леонід Кучма. Однак наприкінці вересня він заявив, що завершить роботу в Тристоронній контактній групі, коли досягне критичного віку.

У коментарі "Українській правді" прес-секретар Кучми пояснила, що "під критичним віком мається на увазі ювілей Леоніда Даниловича, який був у серпні".

Згодом віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко повідомила, що попри поширені заяви про вихід із ТКГ у Мінську Кучма буде присутній на переговорах 2 жовтня.

Кучма представляв Україну в тристоронній контактній групі (Україна, Росія, ОБСЄ) з 8 липня 2014 року до 2 жовтня 2018 року.

Він називав як можливого наступника в цій ролі екс-заступника міністра МЗС Руслана Демченка.

16 жовтня Демченко представляв Україну на переговорах ТКГ.

Євген Марчук до цього був представником України в підгрупі з безпеки Тристоронньої контактної групи в Мінську.