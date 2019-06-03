Речниця Зеленського: Я теж була "агентом Кремля"
Речниця президента Володимира Зеленського Юлія Мендель заявила, що раніше перебувала серед тих журналістів, яких у колишнього глави держави Петра Порошенка називали "агентами Кремля" .
Про це вона сказала під час брифінгу у понеділок.
Перед цим її запитали про подальшу взаємодію Зеленського зі ЗМІ, оскільки за президентства Порошенка з журналістами склалися такі відносини, що з одними спілкувалися на зручні теми, а інших називали "агентами Кремля".
"Я теж була "агентом Кремля" за колишньою своєю роботою. Я маю на увазі, що я теж була у цій шкурі, коли мене називали "агентом Кремля"", - сказала Мендель.
При цьому вона наголосила, що президент не ховається від медіа, щотижня щось коментує на камери і планує бути максимально відкритим..
"Власне, я є додатковим елементом, оскільки він не може бути присутнім у стількох місцях. І, подумаємо про те, що він не хоче світитися на камери, щоб умовно перерізати якусь стрічку на відкриття якогось дитсадка, тому що це не рівень президента", - заявила речник.
Вона додала, що у Зеленського є велика комунікаційна команда, і пообіцяла, що на перші 100 днів роботи президента він дасть велику прес-конференцію.
Нагадаємо:
- Раніше стало відомо, що президент Володимир Зеленський призначить на посаду власного прес-секретаря журналістку Юлію Мендель.
- Згодом був опублікований відповідний указ про призначення Мендель.
- Мендель працювала на кількох телеканалах, зокрема "112 Україна"та "Інтер". Також вона була координатором з питань медіа представництва Світового банку в Україні та співпрацювала з виданням The New York Times.
- У 2016 році Мендель була учасницею скандалу щодо корупції у КНУ Шевченка. Зокрема, за її заявою було відкрито провадження щодо 2 професорів университету за звинуваченням у хабарництві.
- 30 квітня президент Володимир Зеленський заявив, що починає конкурс на посаду речника президента України.