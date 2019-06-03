Речниця Зеленського: Я теж була "агентом Кремля"

Речниця президента Володимира Зеленського Юлія Мендель заявила, що раніше перебувала серед тих журналістів, яких у колишнього глави держави Петра Порошенка називали "агентами Кремля" .

Про це вона сказала під час брифінгу у понеділок.

Перед цим її запитали про подальшу взаємодію Зеленського зі ЗМІ, оскільки за президентства Порошенка з журналістами склалися такі відносини, що з одними спілкувалися на зручні теми, а інших називали "агентами Кремля".

"Я теж була "агентом Кремля" за колишньою своєю роботою. Я маю на увазі, що я теж була у цій шкурі, коли мене називали "агентом Кремля"", - сказала Мендель.

При цьому вона наголосила, що президент не ховається від медіа, щотижня щось коментує на камери і планує бути максимально відкритим..

"Власне, я є додатковим елементом, оскільки він не може бути присутнім у стількох місцях. І, подумаємо про те, що він не хоче світитися на камери, щоб умовно перерізати якусь стрічку на відкриття якогось дитсадка, тому що це не рівень президента", - заявила речник.

Вона додала, що у Зеленського є велика комунікаційна команда, і пообіцяла, що на перші 100 днів роботи президента він дасть велику прес-конференцію.

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