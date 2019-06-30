Гриценко заперечив "родинні" зв’язки з Дмитром Разумковим

Лідер партії "Громадянська позиція" Анатолій Гриценко заперечив існування "родинних" зв’язків із лідером партії "Слуга народу" Дмитром Разумковим.

Про це він заявив у програмі Радіо Свобода "Суботнє інтерв’ю".

"Дехто в мережах приписує, що він (Дмитро Разумков – ред.) мій син чи хтось каже, що пасинок. Це неправда. От Гліб Разумков – мій син. Олександр Васильович Разумков помер. Але то інша гілка життя Олександра Васильовича Разумкова. І Гліб, і Дмитро. Вони ні разу не бачилися так само. Тому ми не родичі", – сказав Гриценко.

Він також додав, що бачив Дмитра Разумкова тільки один раз, і відбулося це в студії одного з телеканалів.

У Анатолія Гриценка є троє дітей: Олексій, Світлана та Ганна, також він виховує Гліба Разумкова, сина дружини Юлії Мостової (головний редактор видання "Дзеркало тижня" – ред.) від її першого шлюбу із нині покійним політиком і засновником Українського центру економічних і політичних досліджень Олександром Разумковим. В останнього до зустрічі з Мостовою вже був син Дмитро, який зараз є лідером президентської партії "Слуга народу".