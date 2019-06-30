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Гриценко отрицает "родственные" связи с Дмитрием Разумковым

Воскресенье, 30 июня 2019, 04:26

Лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко опроверг существование "родственных" связей с лидером партии "Слуга народа" Дмитрием Разумковым.

Об этом он заявил в программе Радио Свобода "Субботнее интервью".

"Некоторые в сетях предписывают, что он (Дмитрий Разумков - ред.) мой сын или кто-то говорит, что пасынок. Это неправда. Вот Глеб Разумков - мой сын. Александр Васильевич Разумков умер. Но это другая ветвь жизни Александра Васильевича Разумкова. И Глеб, и Дмитрий. Они ни разу не виделись так же. Поэтому мы не родственники", - сказал Гриценко.

Он также добавил, что видел Дмитрия Разумкова только один раз, и произошло это в студии одного из телеканалов.

У Анатолия Гриценко есть трое детей: Алексей, Светлана и Анна, также он воспитывает Глеба Разумкова, сына жены Юлии Мостовой (главный редактор издания "Зеркало недели" - ред.) от ее первого брака с ныне покойным политиком и основателем Украинского центра экономических и политических исследований Александром Разумковым. У последнего до встречи с Мостовой уже был сын Дмитрий, который сейчас является лидером президентской партии "Слуга народа".

"Украинская правда" в Threads

Темы: Слуга народаРазумков ДмитрийГриценко
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